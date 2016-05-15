نشان استاندارد، اعتماد اجتماعی را به همراه آورده است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد علیاکب ظهر یکشنبه در مراسم انعقاد تفاهمنامه همکاری دانشگاه ایلام و اداره کل استاندارد ایلام که با حضور مدیر کل دفتر تدوین استاندارهای ملی ایران در دانشگاه ایلام برگزار شد، اظهار کرد: یکی از مهمترین و بالاترین سرمایهها، سرمایه اجتماعی است که در بین آیتمهای سرمایه اجتماعی؛ اعتماد، نقش به سزایی دارد.
وی با بیان اینکه استاندارد در جامعه چنین نقشی را ایفا میکند، افزود: هنگامی میخواهید کالایی را انتخاب کنید، نماد و علامت استاندارد شما را در انجام امور و یا عدم انجام آن ترغیب میکند و نباید فراموش کرد که نشان استاندارد، اعتماد اجتماعی را به همراه دارد.
رئیس دانشگاه ایلام اضافه کرد: نشان استاندارد باید کاری کند که مردم این اعتماد را برای همیشه حفظ کنند.
علیاکبری با اشاره به اینکه استان ایلام در شرایط فعلی کشور نقش جدیدی را اتخاد کرده است، عنوان کرد: در استان ایلام کشاورزی و دامپروری از پیشینه قابل توجهی برخوردار هستند که البته ظرفیتهای جدیدی نیز ایجاد شده و استاندارد باید کشاورزی و دامپروری ما را در هدف اول به کلاس ملی و در هدف دوم به کلاس بینالمللی برساند.
وی تصریح کرد: اگر در این زمینه نیازمند برگزاری دورهها و کلاسهای آموزشی هستید، دانشگاه ایلام میتواند این خدمات را ارائه دهد چرا که این دانشگاه هم یک ثروت ملی و هم یک ثروت استانی است.
رئیس دانشگاه ایلام با بیان اینکه مرز استان ایلام با کشور عراق مرزی به قدمت تاریخ است ولی تجارت ما چنین قدمتی ندارد، گفت: این فرهنگ جدید ساز و کار جدید را میطلبد و اگر کالایی بی کیفیت یا کم کیفیت از مرز بینالمللی مهران به سایر کشورها صادر شود، وجهه استاندارد را زیر سوال میبرد لذا وجود استاندارد در این مرز یک نیاز بود که با امکانات قابل قبولی در مرز مهران راهاندازی شد.
علیاکبری یادآور شد: امیدواریم با افتتاح دفتر استاندارد سازی مرکز رشد، رابطه دانشگاه با بیرون و صنعت استان بیشتر شود. ما دوست نداریم که اعضای هیئت علمی ما فقط نقش یک گنجینه و یا کتابخانه را ایفا کنند و زمانی که به آنها نیاز است به آنها مراجعه شود بلکه اقدامات اساتید ما دانش بنیان هستند.
