بازداشت پنج مرد استرالیایی به اتهام پیوستن به گروه تروریستی داعش

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح،‌ روز یکشنبه پنج مرد استرالیایی به اتهام برنامه ریزی برای ارتکاب به «جرم تهاجم خارجی» بازداشت شدند. گمان می رود که این افراد قصد سفر به سوریه جهت پیوستن به گروه تروریستی داعش را داشتند.

این مردان که ۲۱ تا ۳۱ ساله هستند، به تدارک و آماده سازی برای تهاجم به کشورهای خارجی و اشتغال در فعالیتهای خصومت آمیز متهم شدند.

«جورج برندیس» دادستان کل استرالیا روز یکشنبه در بیانیه ای اعلام کرد که این پنج مظنون در حال حاضر در بازداشت بسر می برند و دوشنبه صبح در دادگاه حاضر خواهند شد. قرار است در این دادگاه درخواستی برای استرداد آنها به ایالت ویکتوریا تهیه شود.

دادستان کل استرالیا اظهار داشت: «هدف اصلی از انجام این تحقیقات، ممانعت از وقوع جرم تهاجم خارجی است. این جرم زمانی اتفاق می افتد که شهروندان استرالیا برای شرکت در یک جنگ داخلی یا جنگ تروریستی به کشورهای خارجی سفر کنند؛ این همان جرمی است که تصور می شود این پنج فرد دستگیر شده قصد انجام آن را داشتند».

وی در ادامه افزود که دولت استرالیا به اقدامات خود برای خنثی سازی تهدیدات و حذف اقدامات تروریستی هم در داخل استرالیا و هم از سوی شهروندانی که قصد انجام اینگونه اقدامات را دارند، ادامه خواهد داد.

گفتنی است که این پنج فرد مظنون روز دهم ماه مه پس از انجام یک سفر دریایی ۲۹۰۰ کیلومتری بوسیله یک قایق کوچک هفت متری دستگیر شدند.

«نیل گاگهان» قائم مقام پلیس استرالیا کمی پس از دستگیری این مظنونان به خبرنگاران گفت که مسافت طی شده از ملبورن به سمت شمال کوئینزلند نشان می دهد که این افراد در ترک استرالیا بسیار مصمم بودند.

لازم به ذکر است که یکی از این پنج فرد دستگیر شده،‌ «موسی کرانتونیو» است که اتاق فکر وی در لندن موسوم به مرکز مطالعات بین المللی بنیاد گرایی به مثابه «مشوق صریح اللهجه داعش» توصیف شده است. مظنون دیگر «قادر کایا» نام دارد که در ماه اکتبر به یک رادیوی محلی گفته بود که از استرالیا متنفر است اما به دلیل باطل شدن پاسپورت خود نمی تواند این کشور را ترک نماید.

شایان ذکر است که استرالیا طی سالهای اخیر به اقداماتی برای افزایش تدابیر ضد تروریستی دست زده است.

این کشور در ماه دسامبر قانونی را تصویب کرد که به موجب آن، شهروندانی که به جرائم تروریستی متهم یا محکوم می شوند، از تابعیت دوگانه محروم خواهند شد. استرالیا همچنین شهروندان خود را از سفر به موصل و استان رقه در سوریه منع کرده است؛‌ مگر افرادی که «عذر قانونی» برای سفر به این مناطق ارائه نمایند.