به گزارش خبرنگار مهر، حسین کلانتری ظهر یکشنبه در افتتاح پنجمین جشنواره بینالمللی فیلم سبز در دانشگاه ایلام اظهار داشت: در استان ما تعهد به محیطزیست و منابع طبیعی بسیار زیاد است و دستگاهها باید با ساماندهی مردم در قابل انجمنها از این ظرفیت برای حفظ و نگهداری محیط زیست استفاده کنند.
وی بیان داشت: سازمانهای مردمنهاد و مردم بیشتر از دستگاههای اجرایی پایکار هستند و این افتخاری بزرگ برای استان است و نمونه آن این است که بیشترین سازمان مردمنهاد در حوزه زیستمحیطی در استان داریم و در زمانهای مختلف و پایکار هستند.
معاون سیاسی و امنیتی استانداری ایلام با اشاره به اینکه خطر محیطزیست در واقع خطر حیات بشر است، تصریح کرد: ریزگردها بهشدت حیات انسان را به خطرمی اندازد، لذا باید از تخریب و آسیب رساندن به حوزه محیط زیست جلوگیری شود.
وی با تأکید بر اینکه کوتاهی و تعلل در حفظ محیطزیست از هیچ دستگاهی قابلقبول نیست، گفت: باید به فرمایشات مقام معظم رهبری در حوزه حفاظت از محیط جامع عمل پوشانده شود چون خطر این حوزه زندگی بشیرت و انسان را تهدید جدی میکند.
کلانتری ادامه داد: مردم در این عرصه همراه با مسئولان فعالیت میکنند و نمونه آن را در سال گذشته در آتشسوزیها شاهد بودیم.
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