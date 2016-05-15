  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۴۲

«اسماعیل ولد الشیخ»:

نیمی از اسیران در آغاز ماه رمضان آزاد خواهند شد

نیمی از اسیران در آغاز ماه رمضان آزاد خواهند شد

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن طی سخنانی اعلام کرد که ۵۰ درصد اسیران طرف های درگیر در یمن همزمان با آغاز ماه رمضان آزاد خواهند شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن طی سخنانی به تشریح آخرین دستاوردهای مذاکرات صلح یمن پرداخت.

بر اساس این گزارش ولد الشیخ در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: توافق کردیم که ۵۰ درصد از اسیران را با آغاز ماه رمضان آزاد کنیم.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در ادامه گفت: فرصتی برای رسیدن به صلح پیش آمده است.

وی همچنین از طرف های یمنی درخواست کرد برای رسیدن به راه حل، عقب نشینی هایی را انجام دهند.

اسماعیل ولد الشیخ همچنین گفت: در مرحله حساسی به سر می بریم و وقت تعیین سرنوشت یمن نزدیک شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تمایل شدیدی داریم که مذاکرات یمن نیز در راستای طرح خلیج فارس و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت صورت گیرد.

نماینده سازمان ملل گفت: تمامی طرف ها التزام و عزم خود را برای حصول توافق نشان داده اند.

 

کد مطلب 3659417

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها