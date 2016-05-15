نیمی از اسیران در آغاز ماه رمضان آزاد خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه روسیا الیوم، «اسماعیل ولد الشیخ» نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن طی سخنانی به تشریح آخرین دستاوردهای مذاکرات صلح یمن پرداخت.

بر اساس این گزارش ولد الشیخ در سخنانی در این خصوص اظهار داشت: توافق کردیم که ۵۰ درصد از اسیران را با آغاز ماه رمضان آزاد کنیم.

نماینده ویژه سازمان ملل در امور یمن در ادامه گفت: فرصتی برای رسیدن به صلح پیش آمده است.

وی همچنین از طرف های یمنی درخواست کرد برای رسیدن به راه حل، عقب نشینی هایی را انجام دهند.

اسماعیل ولد الشیخ همچنین گفت: در مرحله حساسی به سر می بریم و وقت تعیین سرنوشت یمن نزدیک شده است.

وی در ادامه عنوان کرد: تمایل شدیدی داریم که مذاکرات یمن نیز در راستای طرح خلیج فارس و قطعنامه ۲۲۱۶ شورای امنیت صورت گیرد.

نماینده سازمان ملل گفت: تمامی طرف ها التزام و عزم خود را برای حصول توافق نشان داده اند.