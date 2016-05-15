۳۰ عنوان ویژه برنامه جوان در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به مناسبت هفته جوان، معاون فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان باشرکت در نشست خبری برنامه های این هفته در استان را تشریح کرد.

مهران قاسمی در این باره گفت: هفته جوان از فردا دوشنبه در سراسر کشور آغاز مى شود و همزمان با مركز استان در شهرستان ها برنامه های متنوعی را پیش بینی کرده ایم.

قاسمى بیان کرد: پنجمين جشنواره جوان برتر حضرت على اكبر، اهدا خون، جشن هاى جوانان درشهرستان ها از جمله برنامه هايى است كه در این هفته در استان برگزار می شود.

وى افزود: در جشنواره جوان برتر كه ٤خرداد با همكارى ١٨ دستگاه اجرایی استان برگزار می شود بر اساس دستورالعمل هاى ابلاغی به دبيرخانه جشنواره، امسال از ٤٠ جوان برتر استان در حوزه هاى مختلف علمى، فرهنگى، اقتصادى، هنری، اجتماعى و ورزشى با حضور معاون وزير ورزش تجليل خواهد شد.

قاسمی يادآورشد:در حال حاضر ۵۶ تشکل و سازمان مردم نهاد در استان ثبت شده که از نظر تعداد شاهد رشد ٣٠٠ درصدى هستیم که در این نهادها پنج هزار جوان ١٥ تا ٢٩ ساله فعالیت می کنند.

معاون فرهنگى و امور جوانان اداره كل ورزش و جوانان استان گفت: مشكلات جوانان در استان سخت افزارى و نرم افزارى است كه اشتغال، ازدواج و اقتصاد از جمله مشكلات سخت افزارى و اوقات فراغت و نشاط اجتماعى از مشكلات نرم افزارى است كه جوانان استان درگير آن هستند.

مهران قاسمى بیان کرد: بررسی ها نشان می دهد جوانان استان ٢٨ ساعت وقت خالى دارند كه مسئولين بايد براى غنی کردن این اوقات برنامه ريزى كنند.

وی گفت: با آسیب شناسی برنامه های اجرایی گذشته و استفاده از افراد خوش فکر و ایده های جوانان باید دنبال حل مشکلات این گروه باشیم تا بتوانیم از این ظرفیت ارزشمند برای توسعه کشور بیش از پش استفاده کنیم.

قاسمی یادآورشد: هفته جوان فرصت مناسبی برای طرح مشکلات، توانمندها و قابلیتهای جوانان است تا مسئولان ضمن اشنایی با این مسائل برای رفع آنها نیز اقدام کنند.