دفاع از مسیر امام خمینی(ره) ریشه در غیرت انقلاب اسلامی دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی رئیس مجلس ظهر امروز(یکشنبه) در دیدار با نمایندگان، کارکنان و یگان حفاظت جانباز مجلس شورای اسلامی، ضمن تبریک به نمایندگان و کارکنان جانباز در مجلس شورای اسلامی، گفت: در ماه شعبان، ماه استغفار بهترین‌ها را از خداوند برای جانبازان قوه مقننه خواستارم و وجود ۱۷۰ جانباز نماینده و کارمند در مجلس را افتخار بزرگی برای قوه مقننه می دانم.

رئیس مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: بدون تردید انقلاب اسلامی، انقلاب یکه‌ای در تاریخ بشریت است و از ماده محرک و قوی برخوردارست که پویندگی راه را برای انقلاب فراهم ساخته، ماده محرک همان لباس مجاهدت‌ است که در بدو تاسیس و تولد انقلاب اسلامی شکل گرفت و راه را تا امروز بدین صورت ادامه داد.

وی عامل زنده بودن انقلاب اسلامی را مجاهدت دانست و گفت: مجاهدت در فرهنگ انقلاب رسوخ کرد و آن را زنده نگاه داشت، این در حالی است که بسیاری از انقلاب‌ها در تاریخ بشریت به خوبی آغاز شد، به لسان خود عدالتخواه نیز بودند اما پس از مدتی شرایط شان افول کرد و روحیه مرده‌ای بر انقلاب شان حاکم شد.

رئیس مجلس شورای اسلامی افزود: در لسان اولیای دین از جمله حضرت محمد(ص) و امام علی(ع) به کرات عبارت مجاهدت نقل شده است؛ بدین صورت که "افراد یا ملت‌هایی که لباس مجاهدت از تن درآورند، لباس ذلت بر تن آنها خواهد رفت"، بنابراین این نشان‌دهنده رکن بودن مجاهدت در فرهنگ اسلامی است.

لاریجانی تاکید کرد: مجاهدت برای دوره‌ خاص نیست، حال که در آستانه میلاد امام زمان(عج) هستیم یکی از نکات در مورد ظهور، آماده بودن برای قیام است که روحیه مجاهدت وجهی از قیام است، گاهی در روایات نیز تاکید شده که افراد باید آماده مجاهدت باشند به گونه‌ای که شمشیری در دست دارند.

وی با بیان اینکه از درون باید آماده تفکر مجاهدانه بود، تصریح کرد: مجاهدت رکن تفکر اسلامی و حرکت مسلمانان است که جمهوری اسلامی ایران آن را در درون خود نهادینه ساخته است، در واقع از همان ابتدای انقلاب، روحیه شهادت طلبی و مجاهدت در میان ملت وجود داشت، در دفاع مقدس نیز همین روحیه سبب پیروزی ملت ایران شد.

رئیس قوه مقننه کشورمان در این دیدار تلخ‌کامی‌های منطقه را یادآور شد و گفت: آشفتگی امروز در منطقه در سده اخیر منطقه دیده نشده، در حقیقت امروز جریان سالمی هم که از امت اسلامی به دفاع پرداخته، فرزندان انقلاب اسلامی با تربیت مجاهدانه هستند؛ در قضایای سوریه و عراق تروریست‌ها، جریان‌های عقب افتاده و منحرف منطقه‌ای و جریان‌های استکباری در مقابل امت اسلامی قرار گرفتند و تنها جریان بیدار و مجاهدانه در مقابل آشفتگی قیام کرده و شهادت را پذیرا شده است.

لاریجانی با تاکید بر اینکه اصالت انقلاب اسلامی در درون و بیرون مرزها ریشه در ویژگی مجاهدت طلبانه با تربیت انقلاب اسلامی دارد، شهادت یکی از مجاهدان بزرگ حزب ‌الله را یادآور شد و گفت: این مجاهد عمر خود را در مبارزه با صهیونیست‌ها و جریان‌های تکفیری و تروریستی گذاشته بود اما در مقابل اظهار تاسف و تسلیت مسئولان جمهوری اسلامی ایران به رهبر حزب‌الله، فرد موذی در امریکا اعلام کرد که از این موضوع مایوس شده است.

وی در پاسخ به اظهار نظر فرد موذی امریکایی، گفت: شما باید مایوس شوید چراکه این غیرت انقلاب است که فرزندان مجاهد خود را پاس می‌دارد و آن روز را نخواهید دید که بی‌غیرتی در منطقه اوج گیرد، اینکه از مسیر امام خمینی(ره) و مجاهدانه دفاع می‌شود ریشه در غیرت انقلاب اسلامی دارد.

رئیس مجلس شورای اسلامی یادآور شد: تا زمانی که غیرت اسلامی مستدام باشد، راه رهبری، انقلاب و اسلام ناب محمدی ادامه پیدا خواهد کرد، در حقیقت جانبازان نور چشم ملت ایران بوده و در واقع برای مجلس شورای اسلامی نیز حضور جانبازان افتخار بزرگی است، امید است جوانان کشور این مسیر غیرتمند را ادامه دهند چراکه سبب استواری انقلاب در آینده خواهد شد.