به گزارش خبرنگارمهر ، مهدی بکاییان بعدازظهر یک شنبه در نشست خبری که در محل اداره کل ورزش و جوانان خراسان رضوی برگزار شد اظهار کرد: پرورش اندام یکی از رشته‌ های مظلوم ولی پرطرفدار در خراسان رضوی است.

وی با اشاره به برگزاری مسابقات قویترین مردان ایران در سال های گذشته گفت: احتمالا مشهد در سال ۹۵ میزبان مسابقات ملی قوی‌ترین مردان ایران خواهد بود.

سرپرست هیئت بدنسازی خراسان رضوی تصریح کرد: بالغ بر ۴۲۰ هزار ورزشکار در دو بخش بدنسازی و پرورش اندام در هزار و ۴۰۰ باشگاه تخصصی این دو رشته در خراسان رضوی فعال هستند.

وی مهم‌ترین مشکل این هیئت را نبود شناخت درست مردم از رشته‌های بدنسازی و پرورش اندام دانسته و افزود: برای رفع این مشکل کمیته آموزش و اطلاع‌رسانی فعال شده است.

سرپرست هیئت بدنسازی خراسان رضوی اظهارکرد: فرهنگ‌سازی در هیأت بدنسازی و پرورش اندام اولویت است.

وی یادآور شد: خوشبختانه در خراسان رضوی ورزشکاران بسیاری در سطح قهرمانی استانی، ملی و بین‌المللی فعال هستند که در دوره جدید مدیریت تلاش شده تا همه آنها عضو کمیته‌های مختلف این هیأت شوند.

بکاییان تصریح کرد: بازنگری در فعالیت‌های هیئت رئیسه و کمیته‌ها، برگزاری جلسات با کمیته‌ها، دریافت گواهینامه‌های معوق مربیان از سال ۹۲ در سال جاری، رفع بدهکاری این هیأت به فدراسیون، ارتقای آموزش و اطلاع‌رسانی همراه با تهیه تقویم آموزشی، تلاش برای افزایش تعداد مربیان و ورزشکاران این رشته‌ها و مبارزه با فضای مسموم داروهای غیرمجاز در برخی از باشگاه‌ها از جمله اقداماتی است که از اسفند سال گذشته تاکنون در این هیات صورت گرفته است.

وی بااشاره به برگزاری مسابقات مچ‌اندازی ویژه بانوان در سال ۹۵ گفت: با توجه به قوانین جدید، علاوه بر برگزاری این مسابقات، کلاس‌های مربیگری نیز ویژه ارتقای مربیان دائر می‌شود.