کانون های فرهنگی تبلیغی مورد حمایت دستگاه های فرهنگی قرار بگیرند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی ظهر یک شنبه در نشست با مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان با اشاره به اینکه کانون های فرهنگی مغز و قلب هیئت های مذهبی هستند، ادامه داد: باید در هر هیئت مذهبی یک کانون فرهنگی تبلیغی به‌عنوان اتاق فکر تشکیل شود.

مرتضوی با بیان اینکه بسیاری از هیئت های مذهبی دهه محرمی هستند، گفت: باید با فعال کردن هیئت های مذهبی به برگزاری مراسم در مناسبت های مختلف سال، جشن و عزا را در جامعه مدیریت کرد.

وی اولویت اداره کل تبلیغات اسلامی را در سال جاری برنامه صحیح، دقیق و مدون برای آموزش هیئت های مذهبی برشمرد و گفت: به صورت جدی پیگیر آموزش برای مداحان، هیئت های مذهبی و کانون های فرهنگی تبلیغی هستیم.

مرتضوی حمایت از طرح های مفید و جامع نگر در راستای اهداف سازمان خبر داد و گفت: طرح هایی که در زمینه سبک زندگی اسلامی، عفاف و حجاب و آسیب های اجتماعی باشند مورد حمایت قرار می گیرند.

وی ضرورت تقویت کانون های فرهنگی تبلیغی را یادآور شد و گفت: این کانون ها ما را در رسیدن به اهدافمان یاری می‌کنند.

وی با بیان اینکه این کانون ها باید برای فضای مجازی برنامه داشته و خوراک فرهنگی ایجاد کنند، گفت: اگر فکر نو داشته باشیم و حرف تازه برای گفتن، کمبود اعتبارات نمی تواند مانع فعالیت ما شود.

فعالیت ۴۶ کانون فرهنگی تبلیغی در چهارمحال و بختیاری

رئیس مجمع کانون های فرهنگی تبلیغی استان چهارمحال و بختیاری ترویج و توسعه فرهنگ دینی در جامعه اسلامی، بسترسازی برای تحقق و اشاعه ارزش های انقلاب اسلامی و مبارزه با شبیخون فرهنگی، توسعه گسترده تولیدات و محصولات فرهنگ دینی وبارورکردن هر چه بیشتر اوقات فراغت جوانان را از اهداف تشکیل کانون های فرهنگی تبلیغی برشمرد.

جواد محمودی ضرورت توجه به این کانون ها و احیای آن را یادآور شد و گفت: باید با تقویت این مراکر فرهنگی از طریق واگذاری تفاهم نامه های فرهنگی اقدام کرد.

وی با بیان اینکه ۴۶ کانون فرهنگی تبلیغی از اداره کل تبلیغات اسلامی استان مجوز دریافت کرده اند، افزود: نخستین نشست آموزشی کانون های فرهنگی تبلیغی استان در خرداد ماه برگزار می‌شود.