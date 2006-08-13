تجمع جمعي از داوطلبان كنكور سراسري 85 در مقابل مجلس

به گزارش خبرنگار پارلماني "مهر"، به گفته اين معترضان كه داوطلبان رشته رياضي فيزيك بودند، كنكور در اين رشته در دانشكده اصفهان برگزار شد و بيش از 1800 نفر داوطلب در اين حوزه امتحاني حضور داشتند اما انتخاب روش نامناسب در چيدن صندلي ها و مطابقت نداشتن شماره هاي روي صندلي با كارت ورود به آزمون، كمبود پاسخنامه وصندلي، تاخير در دادن سوالات جلسه كنكور با 40 دقيقه تاخير برگزار شد.

خانواده اين عده نسبت به نحوه برگزاري و وارد آمدن فشارهاي رواني و عصبي به داوطلبان معترض هستند.

تجمع كنندگان با اشاره به وعده هاي مسئولان برگزاري امتحان دراين حوزه امتحاني اعلام كردند قرار بر اين بوده كه نتايج بر روي نمودار برده شده ومسائل پيش آمده در آن در نظر گرفته شود اما پس از اعلام نتايج مشخص شد اين وعده ها عمل نشده است.

حسن كامران نماينده اصفهان با حضور در جمع معترضان از نزديك در جريان اعتراض ها قرار گرفت.