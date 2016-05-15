به گزارش خبرنگار مهر، حبیب‌الله مسعودی‌ فرید در نشست تخصصی خانواده در دانشگاه خوارزمی با انتقاد از اینکه شناخت مناسبی از خانواده ایرانی نداریم، گفت: معاونت امور زنان ریاست جمهوری، شورای عالی انقلاب فرهنگی، پژوهشکده زنان و خانواده باید شاخص‌های مدنظر خانواده ایرانی را مطرح کنند تا بتوانیم به تفسیر مناسبی از خانواده ایرانی دسترسی داشته باشیم.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی یکی از مشکلات موجود در بحث خانواده را عدم ارتباط تعریف شده بین نهادهای اجرایی و علمی دانست و بر ضرورت وجود این ارتباط تاکید کرد.

مسعودی فرید به شرایط حاکم بر خانواده های ایرانی اشاره و تصریح کرد: مسائل اقتصادی و اجتماعی باعث شده است که افراد ساعات کمتری را با خانواده خود داشته باشند و به دلیل عدم آموزش به افراد حتی این ساعات حضور نیز بازدهی مشخص و مناسبی ندارد.

وی افزود: عدم توجه نهادهای مختلف از جمله رسانه، آموزش، پرورش و اقتصاد نهاد خانواده و عدم توانمندی خود نهاد خانواده می‌تواند مشکلات بی‌شماری را ایجاد کند.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی در خصوص وظایف سازمان بهزیستی پیرامون مسائل خانواده و رسیدگی به آنها گفت: مدلی که در سازمان بهزیستی دنبال می کنیم، بر پایه این هدف است که خانواده ها توانمندتر شده و مشکلاتشان نیز کاهش یابد به همین منظور دو حیطه اصلی فعالیت سازمان بهزیستی در ارتقاء سلامت اجتماعی و کاهش بروز و شیوع آسیب های اجتماعی در کنار حمایت و توانمندسازی افراد آسیب دیده و همچنین پیشگیری از معلولیت ها به شمار می رود.

مسعودی فرید با اشاره به یکی از زیرمجموعه های سازمان بهزیستی در رابطه با خانواده اظهار داشت: ۹ هزار کودک در مراکز شبهه خانواده نگهداری می شوند که ۸۵ درصد آنها، بدسرپرست هستند. علاوه بر این، می توان مهمترین علت تک سرپرست شدن خانواده‌ها را فوت یکی از همسران عنوان کرد.

وی با بیان اینکه تعدادی از کارشناس های اجتماعی سازمان بهزیستی در راستای ورود به مسائل اجتماعی مورد ضرب و شتم قرار گرفتند، تصریح کرد: خدمات سیار اورژانس اجتماعی یکی از فعالیت های سازمان بهزیستی به شمار می رود که متاسفانه تاکنون حتی در قالب این ارائه خدمات، تعدادی از کارشناسان ما مورد ضرب و شتم قرار گرفته اند که علت عمده این درگیری ها، موضوع مداخله اورژانس اجتماعی در رابطه با کودک آزاری بوده است.

معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی با اشاره به اینکه در سال گذشته ۶۰۰ هزار تماس با اورژانس اجتماعی صورت گرفته است، گفت: ۸.۵ درصد این تماس ها به علت کودک آزاری و ۷.۵ درصد به علت همسرآزاری صورت گرفته است که این مسائل از بعد اجتماعی و مسائل ناشی از مشکلات خانواده، قابل بررسی است.

هزار نوع از انواع خانواده در ایران وجود دارد

در ادامه این نشست، دکتر تقی آزاد ارمکی، عضو هیات علمی گروه جامعه‌شناسی دانشگاه تهران پیرامون مشکلات خانواده های ایرانی توضیح داد: اینکه گفته می شود با یکی دو نوع خانواده ها از جمله خانواده هسته ای مواجه هستیم، امری نادرست است و باید توجه داشت که در جامعه هزاران نوع خانواده وجود دارد.

این جامعه‌شناس در خصوص وظایف نهادها در مورد نهاد خانواده اظهار کرد: نهادهای دولت و دین نمی توانند تمام عیار بر نهاد خانواده غلبه کنند، بنابراین ما با دعوای بین نهادها مواجه هستیم که در ساحت تعارضی و توافقی دیده می شود.

عضو هیات علمی گروه جامعه شناسی دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: با در نظر گرفتن سیر تغییراتی که خانواده در جامعه ایرانی داشته است، عمده تلاش ما بر این است که تغییرات را در ساحت های مختلف بررسی و لحاظ کنیم.

وی ادامه داد: جامعه ایرانی در حال حاضر در حال بازگشت به خانواده است که این راه را به صورت جان‌کاهانه در حال طی کردن است.

دکتر کاظمی عضو گروه جمعیت شناسی دانشگاه تهران در ادامه این نشست تخصصی با انتقاد از وضعیت آماردهی در حوزه آسیب‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: آمارها باید به صورت کارشناسی و دقیق ارائه شوند. در حال حاضر بسیاری از آمارها بدون بررسی های دقیق علمی ارائه می شوند که این مسئله خود می تواند مشکل‌زا باشد.

این استاد دانشگاه در خصوص آمارهای مطرح شده پیرامون وقوع طلاق در جامعه گفت: مسئولان مربوطه باید توجه کنند که آمار طلاق نسبت به جامعه متاهلین بیان شود. متاسفانه آمارهای فعلی در مقایسه و نسبت‌گیری بین طلاق به ثبت‌رسیده با جامعه مجردین است.

وی با بیان اینکه خانواده ایرانی از گذشته تا به امروز، تحولات بی‌شماری را پشت سر گذاشته است، اظهار داشت: در سال ۱۳۰۰ سنوات زناشویی ۲۰ سال بوده است، اما در حال حاضر این رقم به ۴۲ سال رسیده است. علاوه بر این، میانگین سن فرزندنداشتن زوجین در گذشته، ۱.۵ سال بوده است که این رقم نیز در حال حاضر به ۴ سال افزایش پیدا کرده است.

کاظمی ادامه داد: اصطلاح آشیانه های خالی که به زندگی زوج های تنهای بدون فرزند اطلاق می شود، در گذشته وجود نداشته است، اما در حال حاضر به طور میانگین عمر این اصطلاح، ۱۰ سال است.