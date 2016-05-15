هند موشک مافوق صوت خود را با موفقیت آزمایش کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اینترنشنال بیزنس تایمز، هندوستان روز یکشنبه توانست موشک رهگیر مافوق صوت خود را که با بهره گیری از دانش بومی تهیه کرده است، از جزایر عبدالکلام در ایالت شرقی «اُدیشا» بطور آزمایشی و با موفقیت پرتاب کند. گزارشها حاکی از آنست که این موشک از توان نابودی هر موشک بالستیک دشمن که وارد خاک هند شود،‌ برخوردارست.

طبق گزارش یک روزنامه محلی انگلیسی زبان هند،‌ منابع موثق در سازمان توسعه و تحقیق دفاعی هند گفتند که این آزمایش پرتاب موشک با هدف تأیید پارامترهای مختلف رهگیری در حالت پرواز انجام شد و موفقیت آمیز بوده است.

این مدل پیشرفته از موشک رهگیر بالستیک مافوق صوت با توان پرواز در ارتفاع پایین از یک کشتی لنگر انداخته در داخل خلیج بنگال شلیک شد. گفته می شود که این دوازدهمین آزمایش موشک رهگیر توسط هندوستان است.

یکی از دانشمندان سازمان تحقیق و توسعه دفاعی هند گفت که این موشک رهگیر بواسطه تحلیل داده های دریافتی از چندین منبع ردیاب، دارای کارکردی مرگبار خواهد بود.

بنا به گزارشات، این موشک رهگیر شامل یک رایانه با تکنولوژی پیشرفته، یک فعال ساز الکتریکی- مکانیکی، یک سکوی پرتاب متحرک، یک محور انتقال اطلاعات امن و همچنین یک سیستم ردیابی مستقل است.