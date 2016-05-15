ترویج فرهنگ ایثار و شهادت در جامعه رسالتی همگانی است

به گزارش خبرنگار مهر، منوچهر حبیبی عصر یکشنبه در هنگام بازدید از مجتمع در حال تجهیز جهان آباد بنیاد شهید در جمع جانبازان گفت: جانبازان به معنای واقعی ایثارگری خود را در دفاع از کیان اسلامی نشان دادند و ما وظیفه داریم در برابر خانواده شهدا و ایثارگران سر تعظیم فرود آوریم و برای خدمت صادقانه تلاش کنیم.

خدمت صادقانه به جانبازان وظیفه همه مسئولان است

معاون عمرانی استاندار قزوین گفت: عزت و عظمت ایران اسلامی مرهون شهدا و جانبازان انقلاب است و خدمت صادقانه و رفع مشکلات آنها مهمترین رسالت مسئولان است.

وی افزود: مسئولان وظیفه دارندبرای ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و نهادینه کردن آن درجامعه تلاش کنندزیرا رمز ماندگاری انقلاب و نظام ما تبیین و ترویج فرهنگ ارزشی است.

معاون عمرانی استاندار قزوین بیان کرد: دولت درسال گذشته با کمبود اعتباری شدیدی مواجه شد به همین دلیل بسیاری از طرح های عمرانی نیمه تمام باقی ماند که امیدواریم با گشایش هایی که بعد از برجام در کشور ایجاد می شود بتوانیم این طرح ها را تکمیل کنیم.

وی بیان کرد: در سال گذشته اعتبارات عمرانی استان ۸۸ میلیارد تومان بود که ۴۸ درصد آن معادل ۵۵ میلیارد تومان محقق شد و اعتبارات ماده ۱۸۰ هم حدود ۵۵ میلیارد تومان بود که نقدینگی وارد شده به استان از این محل صفر بود که محدودیت های زیادی برای ما ایجاد کرد.

حبیبی گفت: امسال امیدواریم طرح های نیمه تمام استان را تکمیل کنیم و در این راستا مجتمع توانبخشی جهان آباد از پروژه های بسیار خوبی است که با تجهیز و بهره برداری آن می توان خدمات قابل توجهی به جانبازان ارائه کرد.

معاون عمرانی استانداری قزوین اظهارامیدواری کرد با اختصاص ۵ میلیارد تومان این مجتمع در سال جاری تکمیل شده و به بهره برداری برسد.

حبیبی همچنین از قسمتهای مختلف مجتمع توانبخشی جهان آباد بازدید کرد و در جریان بازسازی و نوسازی این مجموعه قرار گرفت.