ایران آماده همکاری علمی با کشورهای مختلف است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نشست روسای نمایندگیهای جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور تحت عنوان «برجام و اقتصاد مقاومتی، فرصت ها و ظرفیت ها» بر ضرورت برنامه ریزی جهت دیپلماسی علمی درچارچوب اقتصاد مقاومتی در دوره پس از برجام تاکید کرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به ظرفیتهای بالای دانشگاهی کشور، تصریح نمود زمینه جذب دانشجویان خارجی در کشور وجود دارد وجمهوری اسلامی ایران آماده همکاری علمی با کشورهای مختلف میباشد.

فرهادی همکاری شرکتهای دانش بنیان و تحقیقات مشترک بین المللی توسط دانشگاههای معتبر داخلی و خارجی را از جمله محورهای همکاری علمی با کشورهای خارجی برشمرد.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دیگر سرفصلهای برنامه های این وزارتخانه را عقد تفاهم نامه علمی با کشورها، مبادله هیاتهای روسای دانشگاهها و همچنین دانشمندان و نخبگان با دیگر کشورها دانست.

فرهادی گسترش کرسی های زبان فارسی در خارج از کشور را یکی از برنامه های اصلی این وزارتخانه عنوان نمود و افزود: تنها در سال ۱۳۹۴، ۱۴۰ پروژه مشترک بین دانشگاههای داخلی و خارجی اجرا شده است.

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری بر گسترش فعالیت رایزنان علمی و فناوری در جهت تامین اهداف آموزشی - علمی کشور در خارج تاکید نمود.