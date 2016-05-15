به گزارش خبرنگار مهر، ذبیح الله قائمی در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان البرز که عصر یکشنبه در استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: سال جاری در البرز همانند سایر استان ها تحقق اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است و به طور جدی مباحث مربوط به این مهم در دستور کار قرار گرفت.

وی با بیان اینکه بسیاری از اعضا شورای برنامه ریزی و توسعه استان در ستاد اقتصاد مقاومتی حضور دارند، افزود: از ابتدای سال جاری تاکنون سه جلسه ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و اتاق فکر به ریاست استاندار البرز برگزار شده است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز با بیان اینکه در این مدت سازمان های جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت و صدا و سیما استان البرز برنامه های خود را اعلام کرده اند، تصریح کرد: به تمامی دستگاه های اجرایی استان ابلاغ شده که تا پایان اردیبهشت ماه برنامه های خود را که بر اساس اقتصاد مقاومتی طراحی شده به شورای برنامه ریزی اعلام کنند.

وی با اشاره به اینکه در این رابطه واگذاری طرح ها در قالب مشارکت دولت و بخش خصوصی یکی از سر فصل های اقتصاد مقاومتی است مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: سه شنبه هفته جاری احصاء پروژه هایی که قابلیت واگذاری دارند انجام شده و در جلسه ای با حضور دستگاه های مربوطه به بحث و بررسی گذاشته می شوند.

قائمی ضمن ارائه گزارش عملکرد و اقدامات و برنامه های دستگاه های اجرایی در سال گذشته، خاطرنشان کرد: چگونگی تهیه برنامه ششم توسعه استان و برنامه ریزی برای دستگاه ها در این زمینه صورت می گیرد.

وی با اشاره به گزارش برای وضعیت جمعیت استان بیان کرد: تدارکات سرشماری عمومی و نفوس و مسکن سال ۹۵ از هم اکنون در حال انجام است.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز افزود: سال گذشته شورای برنامه ریزی و توسعه استان ۱۴ جلسه برگزار کرد که ۴۱ دستور جلسه و ۱۰۸ مصوبه داشت و اقدامات بسیاری صورت گرفت که اهم آنها جمع بندی سند آمایش سرزمین بود که در ابعاد مختلف اجتماعی، فرهنگی، سکونتگاهی و چشم انداز طبیعی مطرح شد.

وی اظهار کرد: کارگروه تحول اداری و دولت الکترونیک با جلسات راهبردی توسعه مدیریتی استان تداخل داشت که به جهت جلوگیری از انجام موازی کاری با وجود اینکه مهم هستند تاکنون فعال نشده اند و کارگروه تخصصصی آموزش پژوهش و فناوری نیز به دلیل عدم معرفی یک نماینده تاکنون برگزار نشده است.

قائمی با اشاره به اینکه بنا به دلایلی در این استان اعتبارات بر اساس شاخص ها توزیع نشد، گفت: اعتبارات تملک دارایی سال جاری بر اساس ارزیابی سال ۹۱ تا ۹۴ صورت گرفت.

وی با بیان اینکه تخصیص در استان ۱۰۰ درصد ولی نقدینگی استان کمتر از ۵۰ درصد بود، افزود: در این زمینه با توجه به برخی موضوعات، به اداره کل راه و شهرسازی ۵۵ درصد، اداره کل نوسازی و تجهیز مدارس ۶۰ درصد، اداره کل میراث فرهنگی ۵۵ درصد بود و نقدینگی اعتباراتی که از دولت تخصیص پیدا کرده ۷۹ درصد بود.

رئیس سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان البرز تاکید کرد: در خصوص برنامه ششم توسعه که از اواخر سال ۹۳ آغاز شده و تا پایان سال گذشته فاز یک این برنامه اجرایی شد، بررسی های صورت گرفت و در آن دلایل عدم تحقق دسترسی به اهداف و ناکامی ها به سازمان مدیریت برنامه ریزی کشور ارسال شد.

وی در پایان بیان کرد: فاز دوم تدوین برنامه ششم توسعه مبتنی بر شاخص ها باید تهیه شود که این برنامه دارای ابعاد ملی بخشی و فرابخشی بوده و از اهمیت بالایی برخوردار است و وضعیت هریک از بخش ها باید تحلیل و مشخص شود تا شورای برنامه ریزی استان نسبت به تصویب برنامه های استان اقدام کند.