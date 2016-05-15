به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی مظفری بعدازظهر یک شنبه در جلسه شورای معاونین دادگستری خراسان‌رضوی با اشاره به تلاش گسترده حوزه‌های قضایی استان در زمینه اجرایی‌کردن سیاست‌های ابلاغی از ناحیه ستاد و شخص ریاست قوه قضائیه اظهار کرد: بر اثر تلاش جهادی و مخلصانه قضات و کارکنان خدوم دادگستری استان در سال گذشته و همچنین ابتدای امسال شاهد اتفاقات بسیار خوبی از جمله کنترل ورودی پرونده‌ها، کاهش موجودی پرونده‌ها و اجرای قاطعانه احکام بودیم.

وی افزود: بیش از ۷۰ هزار پرونده از موجودی شعب علاوه بر رسیدگی‌های معمول کاسته شد.

مظفری با اشاره به برنامه‌های در دست اقدام در سال جاری خاطرنشان کرد: برخورد قاطع با دست‌اندازان به بیت المال، سوء استفاده‌کنندگان از اراضی ملی و منابع طبیعی و همچنین زمین‌خواران، بهره‌برداری غیرقانونی از چاه‌های غیرمجاز از جمله این برنامه‌ها خواهد بود.

وی تصریح کرد: مقادیر متنابهی از اراضی ملی و منابع طبیعی رفع تصرف، بستر بسیاری از رودخانه‌ها پاک‌سازی و تعداد قابل توجهی از چاه‌های غیرمجاز مسدود شده است.

رئیس‌کل دادگستری استان خراسان‌رضوی اعمال نظارت مستمر و مؤثر بر تمامی عملکردها را از جمله خواسته‌های ستاد دادگستری استان از مسئولان دانست و افزود: در سایه اعمال نظارت مؤثر است که مدیران می توانند شاهد استمرار حرکت موفقیت آمیز و رو به جلو مجموعه خود باشند.

مظفری خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته‌ای از افراد مجرب و مسئولان به دنبال تعیین تکلیف پرونده‌های مسن که متأسفانه از گذشته به ارث رسیده هستیم و در همین راستا جلسات کارشناسی تشکیل شده تا در این زمینه نیز اقدامات خوب انجام شده ادامه پیدا کند.