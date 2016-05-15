شاخص تخصیص اعتبارات استان البرز بازنگری شود

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید طهائی در جلسه شورای برنامه ریزی استان البرز که عصر یکشنبه در محل سالن شهدای دولت استانداری البرز برگزار شد، اظهار کرد: بر مبنای شاخص های سال گذشته اعتبارات بین دستگاه های اجرایی توزیع شده اگر چنانچه در حوزه توزیع اعتبارات مشکلی پیش آمده باید نسبت به رفع و بررسی آن وارد عمل شد.

وی با تاکید بر لزوم حضور مدیران کل دستگاه های اجرایی در جلسات گفت: حضور معاونان در کنار مدیران کل بلا مانع است و این امر منجر به اتفاقات خوبی در حوزه مدیرت آینده می شود.

استاندار البرز بیان کرد: کمیته تخصیص اعتبارات از سه دستگاه تشکیل شده که اعتبارات بر اساس شاخص ها توزیع می شود.

وی در پایان سخنان خود، گفت: اگر در حوزه ای با کمبود اعتبار مواجه شوند باید موضوع را مدیریت کرد و به دستگاه های محق و دارای اهمیت بیشتر تخصیص دهند.

در ادامه این جلسه هیربد معصومی معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری البرز، گفت: به سبب برخی گلایه مندی های مدیران دستگاه های اجرایی نسبت به تخصیص اعتبارات باید شاخص تخصیص اعتبارات بازنگری شود.

معصومی گفت: به عنوان مسئول کمیته تخصیص استان البرز حضور هر یک از مدیران به عنوان ناظر در این جلسات را بلامانع می بینم.

وی با بیان اینکه تخصیص اعتبارات به دستگاه های اجرایی بر اساس شاخص های اعلامی صورت می گیرد و باید به این امر نیز اذعان داشت که تفاوت تخصیص اعتبارات ناچیز است، افزود: برخی مدیران گلایه هایی نسبت به تخصیص اعتبارات دارند.

معاون هاهنگی امور عمرانی استانداری البرز بیان کرد: درآمد کشور از میزان ۱۲۰ میلیارد دلار به ۲۰ میلیارد دلار کاهش یافته است.

معاون استاندار البرز با اشاره به وجود پروژه های نیمه تمام موجود در سطح استان البرز، تصریح کرد: باید شاخص تخصیص اعتبارات بازنگری شود و در صورت لزوم جابجایی هایی در این حوزه انجام شود.

معصومی در خاتمه با بیان اینکه حضور مدیران کل در جلسات استانی به واسطه نظارت ناظرین حائز اهمیت و ضروری است، گفت: در صورت عدم حضور مدیران کل در جلسات مدنظر قادر به برگزاری آن نیستیم.