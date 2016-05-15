به گزارش خبرگزاری مهر، سردار علی فدوی فرمانده نیروی دریایی سپاه در آیین بهره‌برداری از مجتمع درمانی شهید عمویی منطقه سوم ندسا اظهار کرد: نه تنها آب‌های ساحلی کشور و آب‌های فلات قاره و آب‌های مورد استفاده اقتصادی، بلکه تمام آب‌های دنیا برای شناورهایی که پرچم جمهوری اسلام ایران بر بالای آن بوده، امن است.

وی ادامه داد: هیچ جای دنیا، حتی آمریکایی‌ها جرأت ندارند به شناورهای ما نگاه چپ کنند، این یک امر مشخص است و سال‌های طولانی بوده که ادامه دارد.

فرمانده نیروی دریایی سپاه خاطرنشان کرد: با کمک خداوند متعال و به برکت وجود تعداد زیادی از فرزندان انقلاب اسلامی، که امنیت را در جای جای کشور برقرار کرده‌اند به شرایط بازدارندگی رسیده‌ایم.

دریادار فدوی افزود: این مسأله بدین معنی است که دشمن در هر نوع محاسبه‌ای ضرر و زیان اقدام علیه ما را بیشتر از نفع آن می‌داند و برای همین دست به هیچ اقدامی نمی‌زند و جرأت چنین کاری را ندارد.

وی تصریح کرد: حدود ۲۸ سال از پایان جنگ تحمیلی گذشته و هیچ کشوری جرأت نکرده به جمهوری اسلامی ایران نگاه چپ کند، چراکه به خوبی می‌دانند این نظام مقدس نتیجه و دستاورد انقلاب اسلامی است.

فرمانده نیروی دریایی سپاه متذکر شد: این انقلاب پاسدارانی دارد که در هر زمان و شرایط از انقلاب اسلامی با تمام توان و جان خود پاسداری عالی می‌کنند.

دریادار فدوی در ادامه اقدامات سپاه را منحصر به مباحث امنیتی و دفاعی ندانست و گفت: دو نعمتی که همواره مورد غفلت قرار دارند نعمت امنیت و سلامت است، که سپاه پاسداران همانگونه که در تکلیف نخست یعنی ایجاد امنیت در برابر دشمنی همچون شیطان بزرگ فعالیت دارد، در تکلیف دوم یعنی تأمین سلامت مردم نیز اهتمام ویژه‌ای دارد.

وی اضافه کرد: بر همین اساس امروز در منطقه بندر ماهشهر که با کمبودهای فراوانی در رابطه با موضوع درمانی مواجه است، شاهد افتتاح و راه‌اندازی یک مرکز درمانی هستیم.

فرمانده نیروی دریایی سپاه در پایان گفت: این مرکز باید به عنوان مرکز جراحی محدود به بهره‌برداری می‌رسید که هنوز صدور مجوزهای آن انجام نشده که امیدواریم این مسأله به زودی محقق شود.