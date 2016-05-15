به گزارش خبرگزاری مهر، سرلشکر محمد باقری معاون ارکان و امور مشترک ستاد کل نیروهای مسلح در یادواره شهدای اطلاعات سپاه که در اهواز برگزار شد اظهارداشت: آشنایی جوانان این سرزمین با تاریخ کشورشان یک ضرورت است و آنها را با رشادتهای رزمندگان ایرانی آشنا میکند.
وی افزود: همه میدانیم اگر شهامت و رشادت رزمندگان اسلام نبود امروز میهن اسلامی با چه مشکلاتی دست و پنجه نرم میکرد آن هم با توجه به آغاز دفاع مقدس در زمانی که کشور پس از پیروزی انقلاب اسلامی همچنان درگیر تشکیل سازمانهای کشوری بود.
معاون ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی بااشاره به سلحشوری و نقش برجسته رزمندگان در واحدهای اطلاعات عملیات نیز گفت: فرزندان ایران اسلامی در اطلاعات عملیات در جبهه اقدامات دشمنان را شناسایی میکردند و نقش مهمی در دفاع مقدس داشتند.
وی افزود: سربازان اسلام در دوره دفاع مقدس توانستند علاوه بر دفاع از مرزهای خاکی کشور از مرز اعتقادی خود با دشمنان نیز دفاع کنند و جنگ تحمیلی ۸ساله ما نخستین جنگی بود که نتوانستند گوشه از این سرزمین را جدا کنند.
سرلشکر باقری با اشاره به حمایت همه جانبه استکبار از رژیم صدام گفت: پیروزیها و پایمردیهای رزمندگان اسلام با وجود همه حمایتهای کشورهای بزرگ دنیا از بعثیها رقم خورد.
وی با اشاره به نقش رزمندگان اطلاعات و عملیات در شناسایی نقاط قوت و نقاط ضعف دشمنان نیز گفت: این نیروهای مخلص راههای دشمن را بررسی میکردند و برای جلوگیری از پیشروی آن راهکار ارائه میدادند.
معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح با اشاره تشکیل سریع اطلاعات عملیات سپاه گفت: در همان اوایل جنگ یگانهای اطلاعات عملیات متشکل از رزمندگان آموزش دیده و باتجربه در مناطق مختلف خوزستان تشکیل شد و توانستند با شیوه موثری به فرماندهان کمک کنند.
وی اظهارکرد: در دوران دفاع مقدس در خوزستان عملیاتهای بزرگی نظیر خیبر، بدر، در منطقه هور انجام شد که نقش واحدهای اطلاعات عملیات در روند موفقیت آمیز این عملیاتها برجسته بود.
وی با اشاره به نقش مناطق مختلف خوزستان در دفاع مقدس بیان کرد: در آن دوران رزمندگان ما در شهرهایی مانند خرمشهر، آبادان و سوسنگرد مبارزه میکردند.
سرلشکر باقری با اشاره به جنگهای نیابتی که از سوی دشمنان بر علیه ایران اسلامی و جبهه مقاومت نیز گفت: دشمنان اسلام دست از اقدامات خود برنداشتند و با تشکیل گروههای تکفیری دست به راه اندازی جنگ نیابتی زدند.
معاون ارکان ستاد کل نیروهای مسلح گفت: آنها از طرفی تکفیریها را گردهم آوردهاند و از طرفی در یمن از عربستان علیه مقاومت مردمی یمن حمایت میکنند غافل از اینکه نهایتا سرنوشتی مانند صدام پیدا خواهند کرد.
این فرمانده دفاع مقدس با اشاره به سرنوشت ظالمان در تاریخ گفت: حوادث قبل از ما نشان داده همواره پایداری و ایستادگی رزمندگان اسلام همراه با سخت کوشی با یاری خداوند همراه بوده و نهایتا نیز پیروز است.
نظر شما