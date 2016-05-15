به گزارش خبرنگار مهر، مراسم اولین سالگرد شهید روشنگری حجت الاسلام مهدی مطلبی تخت عنوان «دیده‌بان نفوذ» عصر یکشنبه برگزار شد.

این مراسم که در مدرسه علمیه معصومیه برگزار شد، با حضور گسترده طلاب، روحانیون و اساتید حوزه علیمه همراه بود.

در ابتدای مراسم، پدر شهید احمدی روشن دقایقی پیرامون شهید و شهادت سخن گفت و پس از آن حجت الاسلام ملکی مدیر مدرسه علمیه معصومیه به سخنرانی پرداخت.

حجت الاسلام ملکی در سخنان خود شهید مطلبی را انسانی شجاع خواند که هرگز اهل سازش نبوده و افزود: هرگز از شهید حجت الاسلام مطلبی توهینی نسبت به مسئولان و کسانی که با آن‌ها مخالف بود نشنیدم.

وی با بیان اینکه خیلی از عوامل انقلاب از امام خود جلو‌تر حرکت کردند و راه‌شان را تغییر دادند و برخی هم همگام با امام حرکت نموده و نگاه‌شان به امامشان بود، تصریح کرد: شهید مطلبی با تقوا و بصیرتی که داشت و با نگاه به رهبر خود حرکت می‌کرد.

قابل ذکر است سعید جلیلی، نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی میهمان ویژه این مراسم بود که به ایراد سخنرانی پرداخت.

همچنین در این مراسم که حسین شریعتمداری مدیرمسئول روزنامه کیهان نیز حضور داشت، از تعدادی از ناشران، نویسندگان و تحلیل‌گر که آثاری با موضوع نفوذ داشتند، تقدیر و جایزه «دیده‌بان نفوذ» به ایشان تقدیم شد.

حجت الاسلام مهدی مطلبی یک سال پیش در سفر تبلیغی در جاده سنندج دچار سانحه شد و دعوت حق را لبیک گفت.