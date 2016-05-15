پروژه عنکبوت ۲ با موفقیت انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی گرداب، مرکز بررسی جرایم سازمان یافته اعلام کرد پس از حدود دو سال کار مستمر و فشرده اطلاعاتی و در پی وصول تعداد فراوانی شکایت و گزارش از جانب خانواده های مختلف از شهرهای گوناگون ایران مبنی بر ضرورت پالایش اخلاقی سرویس های پر کاربرد ارتباطی و اجتماعی خارجی به ویژه اینستاگرام، پروژه عنکبوت ۲ را در این محیط با موفقیت به پایان برده و گام بلندی در جهت بهبود نسبی فضای این نرم افزار برای خانواده های ایرانی برداشته است.

در اطلاعیه این مرکز اهداف اصلی اجرای پروژه عنکبوت ۲، موارد زیر اعلام شده است:

۱- حمایت از کیان خانواده و جامعه اسلامی

۲- دفاع از هویت ملی و اسلامی

۳- پالایش و سالم سازی محتوای ناسالم برای نوجوانان، جوانان و خانواده‌های ایرانی

۴- زمینه سازی برای استفاده از فرصت های اینترنت

فاز صفر: چرا اینستاگرام؟

بر اساس اطلاعیه منتشره، مهم ترین نتیجه به دست آمده از پژوهش های اولیه این پروژه را می توان "هدف گذاری تغییر سبک زندگی ایرانی- اسلامی" از سوی حامیان و گردانندگان پنهان اینستاگرام اعلام و نشانه آن را در اشغال ۲۰ درصدی فضای این شبکه با موضوعات مدلینگ و ابتذال حرفه ای یافت.

فاز ۱؛ رصد، شناسایی و تشکیل بانک اطلاعاتی

بر اساس گزارش این مرکز محصول فاز اول پروژه عظیم عنکبوت ۲، اشراف بر تمامی صفحات ایرانی شاخص در اینستاگرام بوده است. در این رصد نتایج قابل توجهی از جمله کشف چگونگی جذب کاربران ایرانی با استفاده از انتشار تصاویر مبتذل و در مواردی مستهجن مدل های حرفه ای و نیزآماتور ایرانی در پی داشته است. پس از پایان فاز اول، بانک اطلاعاتی دقیق بیش از ۳۰۰ صفحه شاخص در اینستاگرام تشکیل شد که در این بانک مواردی چون مختصات قابل رصد هر صفحه اینستاگرامی از جمله پست ها، دنبال کنندگان، دنبال شوندگان و لایک کنندگان و کامنت نویسان، آدرس سایر حساب های اینترنتی مانند فیس بوک، لاین، تلگرام، کیک، ایمیل، شماره تلفن، نشانی، شماره حساب های بانکی مندرج در هر صفحه به صورت هوشمند جمع آوری شده است. بررسی این بانک اطلاعاتی نشان می دهد اغلب اقدامات فعالان این حوزه کاملا هوشمند و دارای ساختار شبکه ای بوده است.

فاز ۲؛ شناسایی تخصصی و پنهان

اقدام راهبردی دیگر در این پروژه، یافتن خطوط اصلی هدایت گر اجرای پروژه اغواگرانه شهروندان ایرانی بود که با تلاش فشرده و پیچیده کارشناسان مرتبط این مرکز "اتاق فکر هوشمند تغییر سبک زندگی و پوشش ایرانیان" و اعضای اصلی آن شناسایی و در فرایند اقدامات بعدی قضایی و اطلاعاتی قرار گرفتند. این اتاق فکر مرکب از فعالان فضای واقعی و مجازی است که گام به گام اقدامات سازمان یافته خود را طراحی کرده و به پیش می بردند. در این مرحله، اطلاعات مردمی دریافتی کمک قابل توجهی به کارشناسان مرکز بررسی جرایم سازمان یافته کرد.

بر این اساس مجموعا ۱۷۰ نفر از مدیران و اداره کنندگان صفحات فوق الذکر (شامل ۵۸ مدل، ۵۱ مدیر مزون و طراح لباس، ۵۹ عکاس و آرایشگر و ۲ موسسه فعال در عرصه مد) که موفق به اغوای تعداد قابل توجهی از جوانان شده و خسارات عظیم اخلاقی به بار آورده بودند، شناسایی و شبکه ارتباطی آنها کشف شد. از این تعداد برای ۲۹ تن از مدیران اصلی و مرتبطین آنها پرونده قضایی تشکیل شد که منجر به بازداشت ۸ نفر و احضار بقیه افراد گردید و اماکن مرتبط با جرایم ایشان نیز با حکم قضایی پلمپ شد.

این مرکز همچنین از برخورد با مدیران چند صفحه فعال در زمینه تبلیغات اینترنتی در شبکه های ارتباطی خارجی نیز خبر داده است.

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در اطلاعیه خود به حضور و رفت و آمد قابل توجه برخی عناصر در کشورهای همسایه و غربی اشاره کرده و از انجام اقدامات مقتضی و همچنین عملیات برون مرزی چند مرحله برای اشراف و برخورد قاطع با این شبکه خبرداده است که مستندات تصویری آن متعاقبا منتشر خواهد شد.

فاز۳؛ ترسیم مختصات پیاده نظام نفوذ فرهنگی

گزارش منتشره مرکز بررسی جرایم سازمان یافته نشان می دهد که جریان ابتذال حرفه ای در کشور که یکی از بهترین بسترهای فعالیت و تبلیغ محصولات خود را اینستاگرام یافته است، سه زیر شاخه اصلی دارد:

اول: سیاستها و رویکردها

۱- ترویج ابتذال فراگیر با رواج مدلینگ حرفه ای و با هدف عادی سازی بی بند و باری

۲- تولید و تبلیغ پوشش های خلاف عرف جامعه ایرانی و لباسهای نیمه عریان در فضای اجتماعی

۳- ایجاد جذابیت برای دختران و پسران جوان جهت حضور موثر دراین فرآیند از طریق پیشنهادات فریبنده کسب درآمد، کسب شهرت و ارضای شهوات

۴- حمایت همه جانبه رسانه ای و تبلیغی خارج کشور از مدل های حرفه ای و ستاره سازی از آنها و تشویق افراد غیر حرفه ای به ورود به این چرخه برای بالا بردن مصرف تولیدات تبلیغ شده

دوم: بسترهای شکل گیری:

۱- موسسات طراحی مد و پوشش در داخل و خارج کشور

۲- آرایشگاه های زنانه حرفه ای و نیمه حرفه ای

۳- مزون ها و فروشگاه های البسه زنانه

۴- برگزاری مراسم متناسب با مدلینگ، نظیر شوی لباس و جشنواره زن شایسته ایرانی در کشورهای مختلف

۵- استودیوهای زیرزمینی تولید موسیقی و کلیپ های مبتذل

۶- تبلیغ و پوشش کامل رسانه ای مدلینگ از سوی ضد انقلاب در شبکه های ماهواره ای و پایگاه های خبری

۷- صفحات پر بازدید با استفاده از نام افراد مشهور یا موضوع خاص و جذاب

سوم: فعالان و کاربران

۱- عکاسان

۲- آرایشگران

۳- مدل های حرفه ای و آماتورها

فاز ۴: جمع بندی و هشدار به متخلفان

مرکز بررسی جرایم سازمان یافته در پروژه عنکبوت ۲ موفق به شناسایی سرپل های خارجی و مدیریت جریان داخلی این پروژه شده و در اقدامات خود به مجموعه تفصیلی از ارتباطات بین المللی فعالان داخلی مدلینگ با مؤسسات فعال و سازمان های مردم نهاد با پوشش فرهنگی در سطح بین المللی دست یافته است. نگرانی فزاینده خانواده های ایرانی که منجر به وصول هزاران نامه و ایمیل به این مرکز شده، باعث شد تا این مرکز رسیدگی به این مسئله را در اولویت های خود قرار دهد.

در بخش دیگر از این اطلاعیه آمده است برخی افراد بکارگیری شده به عنوان مدل در این پروژه دارای سوء سابقه قضایی و از آسیب دیدگان اجتماعی هستند.

این مرکز در پایان اطلاعیه خود، چند نکته را متذکر شده است:

۱- برخورد ها با افراد و جریان های ضد فرهنگی و هنجارشکن در حوزه پیام رسان های تلفن همراه به خصوص تلگرام با جدیت در دستور کار قرار دارد. هیچ حاشیه امنی برای مدیران، دست اندرکاران تولید محتوا و شبکه های تبلیغاتی مرتبط با ایشان وجود ندارد. این افراد منتظر برخوردهای قضایی متناسب از جانب دستگاه قضا باشند.

۲- مرکز بررسی جرایم سازمان یافته بر خود لازم می داند با کاربران و عواملی که با فعالیت های خاص خود، نام ایران و ایرانی را در کشورهای حاشیه خلیج فارس خدشه دار می کنند؛ نیز به صورت جدی برخورد نماید. این مرکز بر بخش های گوناگون این موضوع، اشراف کامل اطلاعاتی دارد و به زودی ابعاد مختلف آن را اطلاع رسانی خواهد کرد.

۳- لازم است با برنامه ریزی های ضروری دستگاه های ذیربط، بستر مناسب برای فعالیت و رشد ابزارها و نرم افزارهای ارتباطی بومی فراهم شود و فرصت برای بهره برداری مطلوب از این امکانات بدون آسیب به بنیان های اخلاقی و خانوادگی فراهم گردد.

۴- لازم است شورای عالی فضای مجازی به عنوان قرارگاه راهبردی و عملیاتی فضای مجازی در کشور، نقش فعال و موثری ایفا کرده و فضای فعالیت سالم و امن را برای جوانان و خانواده ها فراهم آورد تا آسیب های این حوزه به حداقل برسد و امکان بهره برداری از فرصت های فضای مجازی در دسترس قرار گیرد.

۵- خانواده ها نیز به عنوان رکن رکین جامعه لازم است حضور موثر در کنترل این فضاهای جدید داشته باشند. مسئولیت پیشگیری و کنترل فقط بر عهده حاکمیت نبوده و لازم است ورود خانواده در این حوزه جدی باشد.

۶- مرکز بررسی جرایم سازمان یافته همچنان آماده دریافت گزارش ها و اطلاعات مردمی، پیرامون موضوعات اشاره شده در این اطلاعیه است. این گزارش ها نقش بسیار موثری در اجرای پروژه عنکبوت ۲ داشته است. هم وطنان عزیر می توانند گزارش های خود را از طریق سامانه تعاملی گرداب به آدرس (my.gerdab.ir) به این مرکز ارسال نمایند.