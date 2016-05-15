۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۲۰

«عبدالملک الحوثی»:

مجاهدان حزب الله سرور مجاهدان هستند که آبروی امت را حفظ کرده اند

رهبر جنبش انصارالله یمن با ارسال پیامی خطاب به دبیرکل جنبش حزب الله لبنان ضمن تسلیت به مناسبت شهادت «ذوالفقار»، مجاهدان این جنبش را بهترین نمونه در برهه کنونی برای میدان های جهاد توصیف کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه العهد، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن با ارسال پیامی به «سید حسن نصرالله» دبیرکل جنبش حزب الله لبنان شهادت «مصطفی بدرالدین» فرمانده ارشد حزب الله را به وی تسلیت گفت.

بر اساس این گزارش عبدالملک الحوثی در پیام خود خطاب به دبیرکل حزب الله عنوان کرده است: حزب الله از آغاز مسیر خود به فضل الهی فقط پیروزی و رشد و برکت کسب کرد و این قربانیان بزرگ که تقدیم کرده است، برای هدف مقدس و والایی که در پیش گرفته است، شایسته می باشد. این روش و راهی است که سستی و شکست در آن وجود ندارد.

وی در ادامه خطاب به سید حسن نصرالله عنوان کرده است: شهادت این فرمانده و مجاهد را تبریک عرض می کنم. ان شاء الله خداوند  شمار آنها را زیاد کند و به آنها برکت دهد.

عبدالملک الحوثی همچنین بیان داشت: ما با قدرت های سرکش و مستکبر در یک جنگ، یک خندق و تحت یک پرچم مواجه هستیم و آن هم جایگاه حق و خندق مستضعفین تحت پرچم عزت و کرامت و ایمان است.

در ادامه پیام رهبر جنبش انصارالله یمن تصریح شده است: برادران مجاهد ما در حزب الله، بهترین نمونه در عصر حاضر برای میدان های جهاد و مبارزه هستند. آنها سرور مجاهدان در این جهان هستند که در حال حاضر آبروی امت را حفظ کرده اند و آنها برادران صادقی برای تمامی مستضعفان آزاده و مجاهدین راه حق در تمامی نقاط می باشند.

لازم به ذکر است عبدالملک الحوثی رهبر حوثیها در یمن بیش از یک سال است که در برابر تجاوز سعودی ها به یمن مقاومت کرده است، تا جایی که اخیرا عادل الجبیر وزیر خارجه عربستان سعودی اذعان کرده بود که حوثیها بخشی از بافت اجتماعی یمن هستند.

مقاومت حوثی ها در برابر سعودی ها به قدری تحسین برانگیز بوده است که در مذاکرات صلح یمن که در کشور کویت جریان دارد، دست برتر را در برابر هیأت ریاض دارند و قرار است نیمی از اسیران آنها در ابتدای ماه رمضان آزاد گردند.

 

