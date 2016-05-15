به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین دشتی، ظهر امروز در جلسه شورای بسیج رسانه استان یزد اظهار داشت: رسانه ظرفیتی عظیم برای هدایت افکار مردم است و غربی‌ها نیز با اطلاع ازاین موضوع، بودچه بسیار خوبی به مهار خبری و مهار اندیشه های انقلابی مردم ایران اختصاص داده اند.

وی عنوان کرد: حق داشتن رسانه برای کسی است که پیامی برای گفتن داشته باشد و پیام ما حفظ ارزش‌های انقلاب اسلامی است.

دشتی، رسانه را یک ابزار دانست و افزود: محصول این ابزار پیام است و رسانه های ارزشی ما باید در مقابل پیام‌های مسموم رسانه‌های خارجی پیام داشته باشند.

رئیس مرکز راهبردی و سیاستگذاری سپاه الغدیر استان یزد بیان کرد: رسانه های ارزشی باید با توجه به نیازهای روز به گفتمان سازی بپردازند و نقش پیامبری خود را به درستی ایفا کنند.

وی با تاکید بر اینکه افق نگاه ما، ایجاد انقلابی در رسانه ها است، افزود: آنچه در افق دید داریم این است که رسانه‌ها به صورت فراگیر حقیقت هستی را مانند یک آینه شفاف و بی کم و کاست به مخاطبان برسانند.

دشتی تصریح کرد: دشمن در تلاش برای ساختن یک جمهوری اسلامی بدلی است و تلاش می کند مردم را به سمت آن گرایش دهد اما با قدرت رسانه ای و آگاه کردن مردم باید از این واقعه جلوگیری کرد.