دولت با ریاست همتی بر بیمه مرکزی موافقت کرد

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای هیات دولت در جلسه عصر امروز یکشنبه با پیشنهاد وزیر امور اقتصادی و دارایی مبنی بر انتصاب عبدالناصر همتی (رئیس کل اسبق بیمه مرکزی و مدیرعامل فعلی بانک ملی ایران) به عنوان رئیس کل جدید بیمه مرکزی موافقت کردند.

در همین حال، وزیر اقتصاد پیش از عزیمت به ماموریت خارج از کشور ، حکم محمدرضا حسین زاده ( عضو هیات مدیره بانک ملی) به عنوان سرپرست بانک ملی را صادر کرده است.

علی طیب نیا وزیر امور اقتصادی و دارایی چهارشنبه هفته گذشته با استعفای محمد ابراهیم امین از ریاست کلی بیمه مرکزی موافقت کرد. امین در پی افشای دریافتی های چند ده میلیون تومانی مدیران ارشد بیمه مرکزی، از این سمت استعفا کرده بود.

براساس ماده ۲۳ اساسنامه بیمه مرکزی، در غياب رئيس كل بيمه مركزي ايران، قائم مقام رئيس كل دارای كليه اختيارات و وظايف قانوني او خواهد بود. برهمین اساس، پرويز خوشكلام خسروشاهی قائم مقام، به صورت خودکار و موقتا سکان امور بیمه مرکزی را از چهارشنبه گذشته تاکنون برعهده گرفته بود.

همچنین ماده ۱۹ اساسنامه بیمه مرکزی تصریح می کند: رئیس كل بيمه مركزي ايران و قائم مقام او به پيشنهاد وزير امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران و معاونان بيمه مركزي ايران به پيشنهاد رئيس كل بيمه مركزي ايران و موافقت وزير امور اقتصادي و دارايي به موجب تصويبنامه هيات وزيران منصوب مي شوند.

براساس ماده ۲۰ اساسنامه، رئيس كل و قائم مقام رئيس كل بيمه مركزي ايران براي مدت چهار سال منصوب مي شوند و انتصاب مجدد آنان بلامانع است.