برنامه ریزی اوقات فراغت براساس نیازسنجی جوانان سرخه ای باشد

به گزارش خبرنگار مهر، رضا کرمی عصر یکشنبه در نشست غنی سازی اوقات فراغت جوانان سرخه به میزبانی فرمانداری این شهرستان، ضمن تاکید بر اینکه غنی سازی اوقات فراغت جوانان از اهمیت خاصی برخوردار است، ابراز داشت: دستگاه های مسئول می توانند با تعامل، همکاری و مدیریت امکانات ضمن پرهیز از موازی کاری در زمینه بهتر اجرا شدن این برنامه ها برای جوانان گام بردارند.

وی ارزیابی از برنامه های اجرا شده را مهم دانست و افزود: بررسی نقاط قوت و ضعف برنامه های اوقات فراغت جوانان می تواند در برنامه ریزی بهتر و شایسته این مقوله طی سال های آتی تأثیرگذار باشد.

جوانان آتیه سازان ایران اسلامی است

فرماندار سرخه با بیان اینکه جوانان نسل آتیه ساز کشور هستند، گفت: باید زمینه حضور جوانان در مراتب برنامه ریزی اوقات فراغت فراهم شود تا بتوانیم با جهت دادن به برنامه های تابستان، به سمت جلب مشارکت خانواده ها با محوریت کار و مهارت های زندگی، نشاط و شادابی در بین آحاد افراد، پیش برویم.

کرمی افزود: گذران اوقات فراغت به عنوان یک مسئله مهم و یک رویداد اجتماعی برای تمام افراد جامعه به ویژه جوانان، مطرح است همچنین تجربه نشان داده که برنامه هدایت‌شده برای گذران صحیح اوقات فراغت در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی، بسیار مفید و موثر است.

وی از اعضای ستاد ساماندهی جوانان خواست تا با برنامه‌ریزی دقیق و تدوین راهکارهای اجرایی برای بهبود وضع جوانان تلاش کنند و افزود: اگر بتوانیم در غنی سازی اوقات فراغت موفق عمل کنیم، تابستان برایمان به فرصت تبدیل می شود.