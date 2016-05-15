به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بنیاد حفظ آثار و نشر ارزش های دفاع مقدس همدان، کتاب «کبریت‌های سوخته» منتخبی از خاطرات چهارمین جشنواره استانی دفاع مقدس در همدان رونمایی می‌شود.

مدیر امور ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس همدان در این خصوص اظهار داشت: کتاب «کبریت‌های سوخته» مجموعه‌ای از ۱۱۹ خاطره برگزیده چهارمین جشنواره استانی دفاع مقدس است.

غلامرضا نعیمیان افزود: این کتاب روز ۲۹ اردیبهشت ماه همزمان با میلاد باسعادت حضرت علی اکبر(ع) رونمایی خواهد شد.

وی گفت: این رونمایی در مراسم پایانی پنجمین جشنواره استانی خاطره‌نویسی دفاع مقدس در محل سالن همایش‌های باغ موزه دفاع مقدس همدان انجام می‌شود.

مدیر امور ادبیات و انتشارات اداره کل حفظ آثار و نشر ارزش‌های دفاع مقدس استان همدان با بیان اینکه بازنویسی این اثر توسط سید میثم موسویان انجام شده است، عنوان کرد: سعید سلیمانی کار ویرایش کتاب را انجام داده و پویا میرابیان نیز طراح جلد کتاب بوده است.