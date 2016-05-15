۳۰ درصد نانوایی های سنتی بهشهر صنعتی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد حامدی شامگاه یکشنبه در کارگروه آرد و نان بهشهر افزود: بر اساس اعلام اداره غله، تبدیل خبازی های سنتی به صنعتی در دستور کار است و تاکنون از حدود ۱۸۰ نانوایی شهرستان بهشهر، ۳۰ درصد تبدیل به خبازی صنعتی شده و مابقی نیز با برنامهریزی در دستور کار قرار میگیرد.
وی اظهار داشت: ساماندهی آرد خبازی ها در دستور کار است و تلاش شده تا با ساماندهی توزیع آرد در خبازی ها، فروش نان ازنظر کمی و کیفی موردتوجه بیشتر قرارگرفته و از فروش نان انبوه جلوگیری شود.
وی اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجامشده ساماندهی مناسبی درزمینهٔ توزیع آرد سهمیهای خبازی های شهرستان بهشهر انجامشده و ۳۰ هزار کیسه آرد سهمیه ماهانه به ۲۴ هزار کیسه کاهشیافته است اما همچنان ۲۰ درصد آرد اضافهداریم که باید ساماندهی شود.
معاون فرماندار بهشهر بابیان اینکه فروش انبوه نان در نانواییها با مجوز شورای آرد و نان امکانپذیر است، یادآور شد: در برخی موارد مشاهده میشود که در غیر این صورت تخلف به شمار میآید و بر اساس قانون عمل میشود.
حامدی گفت: فروش نان سنتی و بربری در برخی از سوپر مارکت های شهر، تداخل صنفی درفروش محسوب میشود و بر اساس قانون با این فروشندگان برخورد میشود.
وی ادامه داد: مصرف آرد نول و جوششیرین در تمام خبازی ها ممنوع است و استفاده از این موارد در خبازی ها و همچنین کاهش و کسر چانه خمیر نان، فروش آزاد آرد، از تخلفاتی است که بدون هیچ تخفیفی، اعمال قانون شده و افراد جریمه میشوند.
حامدی با اعلام اینکه متصدی باید در خبازی حضور فعال و دائم داشته باشد و در صورت عدم حضور خود باید مباشر برای خود تعریف کند، یادآور شد: هرگونه نقلوانتقال واحد خبازی باید با مجوز انجام شود و هیچ فردی خودسرانه حق این کار را ندارد و همچنین نمیتواند مالکیت خبازی را بدون مجوز واگذار کند.
نظر شما