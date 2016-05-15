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۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۱:۳۲

امام جمعه کاشمر:

کارهای تضعیف کننده نظام را تحمل نمی کنیم

کارهای تضعیف کننده نظام را تحمل نمی کنیم

کاشمر- امام جمعه کاشمر گفت:ما نمی‌توانیم اقدامات و کارهایی که در تضعیف نظام باشد را تحمل کنیم و در اینکار هم  باکسی تعارف نداریم.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام یعقوبی عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری این شهرستان با تبریک به فرهادی، فرماندار جدید کاشمر از زحمات چهارساله فروزان فرماندار سابق کاشمر تقدیر کرد و گفت: یکی از قوانین الهی تغییرات است، عالم و هستی یکسره در حال تغییر است و هیچ‌چیزی ماندگار نیست. پست و مقام های یکسره در حال تغییر بوده و فقط خداست که باقی و بدون تغییر است.

امام‌جمعه کاشمربا اشاره به اهمیت حفظ نظام جمهوری اسلامی گفت: ما به دنبال حفظ نظام جمهوری اسلامی هستیم و هرکسی در راستای این نظام و خدمت به مردم حرکت کند، از او حمایت می‌کنیم. ما با امام و شهیدان عهد و پیمان کردیم که از نظام جمهوری اسلامی حمایت کنیم.

وی ادامه داد: برای ما تفاوتی نمی‌کند که چه کسی مسئول باشد، بلکه مهم برای ما عمل مسئولین است که در راستای نظام و خدمت جمهوری اسلامی باشد.

حجت اسلام یعقوبی افزود: ما نمی‌توانیم اقدامات و کارهایی که در تضعیف نظام باشد را تحمل کنیم و در اینکار هم  باکسی تعارف نداریم، ما نوکر و مخلص خدمتگزاران هستیم و در برابر مسائلی که خلاف نظام باشد ایستادگی می‌کنیم.

کد مطلب 3659518

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