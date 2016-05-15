سزارین از حد طبیعی خود خارج شده است

به گزارش خبرنگار مهر، صغری خانی شامگاه یکشنبه در حاشیه اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در سالن سلمان هراتی ساری افزود: زایمان پدیدهای طبیعی است که قدمت انجام زایمان طبیعی به طول تاریخ بشر است.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، اظهار داشت: زایمان فیزیولوژیک، شدنی است و بهراحتی انجام میشود ولی متأسفانه در سالهای اخیردرامر زایمان غیرطبیعی (سزارین) فرهنگسازی صورت گرفته و زایمان فیزیولوژی از حد طبیعی خود خارجشده است.
خانی در ادامه بابیان اینکه داد سزارین در جای خودش خوب است و نه بیشتر از حد خودش، اظهار داشت: سازمان جهانی بهداشت حد سزارین را پنجتا ۱۵ درصد اعلام کرده است و بیشتر از این میزان سزارین مناسب نیست.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی دانشکده نسیبه ساری متذکر شد: در زایمان فیزیولوژیک بایستی مداخلات غیرضروری به حداقل ممکن برسد.
خانی، علت تمایل زیاد زنان و دختران جوان در سن زایمان را به سزارین به اجباری دانست که در بخش زایمان طبیعی وجود دارد و سزارین در مقابل زایمان فیزیولوژیک قرارگرفته است.
وی افزود: زایمان فیزیولوژیک بدون کوچکترین مداخله از سوی پزشک اعم ازسرم تراپی، انما، خوابیدن در بستر، معاینات مکرر تخصصی، و اپی زیاتومی بهصورت روتین انجام میشود و هر اقدامی در صورت ضرورت است.
خانی متذکر شد: زایمانهای طبیعی ما متأسفانه پزشکی سازی شد و درنهایت به سمت سزارین رفته است و در بسیاری موارد به ناخوشایندترین حالت صورت میگیرد که بااینوجود هیچ خانمی تمایل به انجام زایمان طبیعی پیدا نمیکند.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، ضمن برشمردن تفاوتهای زایمان فیزیولوژی و سزارین، گفت: هدف پنجم اهداف توسعه هزاره کاهش مرگ مادر و ارتقاء سلامت اواست.
خانی ادامه داد: در اهداف توسعه هزاره کاهش مرگومیر مادر و فرزند تا سال ۲۰۱۵ جز اهداف مهم بوده است که بر طبق هدف پنجم، کاهش مرگ مادر تا سال ۲۰۱۵ درکل جهان میبایست به ۱۸ تا ۲۲ در صد هزار موالید برسد.
وی تصریح کرد: بر اساس افق تعریفشده در اهداف توسعه هزاره، در کشور ما در سال ۹۲ در حدود ۱۹.۷ در صد هزار موالید زنده داشتیم که این رقم در سال ۹۳ به ۱۹ در صد هزار موالید زنده گزارششده است.
رئیس دانشکده پرستاری و مامایی نسیبه ساری، با ابراز خرسندی از اینکه توانستیم به میزان تعریفشده توسعه هزاره نزدیک شویم گفت: برای آنکه میزان مرگومیر را کاهش دهیم لازم است برنامههای قویتری را در دستور کار قرار دهیم.
خانی، بابیان اینکه برای کاهش مرگ مادران بایستی آمار سزارین را کاهش دهیم و بر این مقوله سرمایهگذاری کنیم گفت: کلیه متغیرهایی که در سزارین نیاز به تجهیزات و نیروی متخصص دارد میتواند در جای دیگر بهکارگیری و هزینه شود و این در حالی است که زایمان طبیعی که با حضور ماما انجام شود هزینه چندانی ندارد و در محیطی آرام و بدون مداخلات غیرضروری انجام میشود.
وی در پایان سخنان خود بر نقش مؤثر ماما و مهارت او در انجام زایمان فیزیولوژیک (بدون مداخلات غیرضروری پزشکی) هشدار داد.
