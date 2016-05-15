اجرای ۳۶۸ پروژه اقتصاد مقاومتی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، هوشنگ بازوند شامگاه یکشنبه در جلسه اقتصاد مقاومتی با تاکید بر لزوم اجرای سیاستهای اتخاذ شده در زمینه اقتصاد مقاومتی اظهار داشت: در این راستا تکمیل پروژه های نیمه تمام لرستان در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی در دستور کار قرار گرفته است.
وی با بیان اینکه در مجموع ۳۶۸ پروژه اقتصاد مقاومتی در استان عملیاتی خواهد شد عنوان کرد: از این تعداد پروژه ۳۴۴ مورد ظرف مدت زمان یک سال اجرا و تکمیل خواهند شد.
استاندار لرستان همچنین ۲۴ پروژه دیگر نیز که دارای پیشرفت فیزیک هستند در قالب طرحهای اقتصاد مقاومتی در استان عملیاتی خواهند شد.
بازوند تصریح کرد: این ۲۴ پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بین ۲۰ تا ۳۵ درصد هستند.
نظر شما