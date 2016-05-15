برای ترویج زایمان طبیعی در جامعه فرهنگسازی شود

به گزارش خبرنگار مهر، فرهنگ بابا محمودی شامگاه یکشنبه در اولین جشنواره ترویج زایمان طبیعی در سالن سلمان هراتی افزود: مامایی یکی از حرفههای مهمی است که درگذشته فراموششده بود ولی اکنون نیاز است این حرفه مقدس برای ترویج زایمان طبیعی و حفظ سلامت مادران به کمک جامعه بیاید.
مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران افزود: ماماها نیز در وظیفه خطیری که بر عهدهدارند ضرورت دارد به این ویژگیها مزین باشند تا سخنان آنها بتواند در دلوجان مادرانی که برای زایمان و فرزند آوری به آنها مراجعه میکنند، نفوذ کند.
وی، با اشاره به رعب و ترسی که در دل زنان و دختران جوان از زایمان طبیعی وجود دارد، اشاره کرد و بیان داشت: لازمه غلبه بر این ترس ارائه بستههای آموزشی و مشاورههای چهره به چهره از سوی ماماها به این دسته از مادران باردار است.
مدیر گروه بیماریهای عفونی دانشگاه علوم پزشکی مازندران، آسیبهای ناشی از سزارین را برشمرد و گفت: وضع نامتعارفی که در جامعه در تمایل به زایمان غیرطبیعی وجود دارد نگرانکننده است لذا برای نهادینه کردن زایمان طبیعی بایستی با تبیین جایگاه ماما در این فرهنگسازی اقدامات مؤثرتری صورت گیرد.
بابا محمودی در ادامه گفت: مزیتهای زایمان طبیعی بسیار است که شامل؛ کاهش خونریزی و عفونت ناشی از زایمان، جمع شدن سریع رحم، ارتباط بهتر مادر با نوزاد و غیره است.
وی، در پایان سخنان خود ابراز امیدواری کرد: با ترویج زایمان طبیعی، بسیاری از آسیبهای ناشی از سزارین به حداقل ممکن برسد.
نظر شما