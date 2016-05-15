به گزارش خبرنگار مهر، حسن آذری شامگاه یکشنبه در یکصد و هشتاد و سومین جلسه رسمی شورای اسلامی شهر خرم آباد به موضوع طرح تعریض و آزاد سازی حریم امام زاده زیدبن علی شهر خرم آباد اشاره کرد و اظهار داشت: طرح تعریض حریم امام زاده زید بن علی در زمان استاندار وقت لرستان حسین صابری ارائه شد که تا کنون ادامه دارد.

وی با اشاره به اینکه با تعریض حریم امام زاده زید ابن علی تمرکز زدایی در جمعیت مرکز شهر و مشکلات ترافیکی آن حل می شود، بیان داشت: تعریض حریم خیابان های اطراف این امام زاده به توسعه گردشگری شهر از طریق قلعه فلک الافلاک که نزدیک این امام زاده بوده و در مرکز شهر خرم آباد واقع است کمک خواهد کرد.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد با بیان اینکه مطابق برآوردهای صورت گرفته هزینه تعریض حریم امام زاده زیدبن علی بالا بوده و این امر موجب شده تا کنون این طرح ادامه داشته باشد، افزود: امسال از سوی اداره کل اوقاف و امور خیریه پیگیری ها و جلسات مکرری در خصوص امر تعریض حریم امام زاده زیدبن علی با حضور معاون عمرانی استانداری لرستان، شهرداری و اعضاء شورای شهر صورت گرفت.

آذری اضافه کرد: مشاور این طرح باید در حین مطالعه خود تمامی موارد مانند ارتفاع حریم قلعه، مغازه های اطراف امام زاده و محل فروش اجناس در آن مکان را در نظر بگیرد.

وی گفت: مدیرکل امور شهری و شوراهای استانداری لرستان مسئول پیگیری اجرایی شدن طرح تعریض حریم امام زاده زید ابن علی خواهد بود.

رئیس شورای اسلامی شهر خرم آباد عنوان کرد: در اطراف حرم حدود ۲۰ مغازه وجود دارد که کسبه آن حق و حقوقی داشته که باید رضایت آن ها جلب شود و این موضوع از سوی متولیان مورد پدیرش قرار گرفته است.

آذری افزود: اگر بخواهیم مغازه های اطراف حرم را تک تک خریداری کنیم زمان از دست می رود لذا بنا شد مطابق ضرورت این طرح اجرایی شده و توسط اعضاء شورای شهر خرم آباد مجوز تخریب مغازه های اطراف حرم صادر شود.

وی گفت: متولیان اوقاف باید این موضوع را در نظر داشته باشند هنگامیکه یک طرح بر اساس ضرورت اجرایی می شود تمامی حق و حقوق افراد و طلب آن ها ظرف سه ماه پرداخت شود.