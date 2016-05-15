بسیاری از مدیران ادارات بر اهمیت روابط عمومی و رسانه واقف نیستند

به گزارش خبرنگار مهر، عباس ملازینلی، یکشنبه شب در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه یزد به مناسبت هفته روابط عمومی با اشاره به فلسفه نامگذاری روز ملی روابط عمومی و هفته ارتباطات اظهار داشت: در طول سال‌هایی که روز روابط عمومی در تقویم ملی جاگذاری شد، تلاش شد تا جایگاه روابط عمومی در بین مردم و مسئولان تبیین شود.

وی تصریح کرد: با این وجود متاسفانه هنوز بسیاری از مدیران نیز به اهمیت جایگاه روابط عمومی ها و البته رسانه ها واقف نیستند.

ملازینلی، روابط عمومی و رسانه را یکی از ابزارهای مهم توسعه دانست و افزود: اگر مسئولان می خواهند به سرعت در مسیر توسعه قرار گیرند، باید توجه ویژه ای به روابط عمومی ها و رسانه داشته باشند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با انتقاد از روند اطلاع رسانی از سوی برخی رسانه ها به ویژه در استان یزد اظهار داشت: برخی تهمت‌ها و افتراها با رنگ و بوی مذهبی در رسانه ها اتفاق می افتد و عده ای تلاش می کنند با استفاده از کلمات، قبح مسائل و گناه تهمت را از بین ببرند.

ملازینلی تصریح کرد: این رسانه ها به اطلاع رسانی و ارتباط یک سویه عادت کرده اند و و متاسفانه ارتباط یک سویه، خطرات و آسیب هایی به دنبال دارد که جامعه را درگیر خواهد کرد.