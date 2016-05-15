حقوق ۱۵ میلیونی در مقابل دستمزد ۷۰۰ هزار تومانی عادلانه نیست

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا صباغیان، عصر امروز در نشست مسئولان تشکل‌های فرهنگیان و روسای آموزش و پرورش استان یزد با نمایندگان استان یزد اظهار داشت: یکی از مواردی که باید با جدیت در مجلس پیگیری شود، نظام هماهنگ پرداخت حقوق است زیرا وضعیت فعلی بی عدالتی در حق بسیاری از مردم است.

وی عنوان کرد: به عنوان نمونه در شهرستان بافق، شخصی ماهانه ۱۵ میلیون تومان حقوق دریافت می کند در حالی که در مقابل او افراد بسیاری به رغم زحمت و کار و تلاش بسیار، ماهانه حقوق زیر یک میلیون تومان و حتی در مواردی تا ۷۰۰ هزار تومان دریافت می کنند.

لزوم برگزاري هرچه سريعتر آزمون سطح بندي فرهنگيان

صباغیان بر لزوم هماهنگ سازی نظام پرداخت ها تاکید کرد و افزود: در مورد فرهنگیان ابتدا لازم است آزمون سطح بندی برگزار شود و سپس نسبت به ساماندهی وضعیت پرداخت‌ها اقدام شود.

نماینده منتخب مردم در گسترده ترین حوزه انتخابیه کشور همچنین با اشاره به اینکه شغل معلمی را شغل انبیاء دانسته اند، خاطرنشان کرد: با وجود اینکه این موضوع از کودکی در گوش ما زمزمه شده است، حال می بینیم که طی سال‌های اخیر، جایگاه این شغل تنزل بسیاری داشته است.

امین معیشت معلمان مورد توجه قرار نگرفته است

وی عنوان کرد: تامین معیشت معلمان مورد توجه قرار نگرفته و این امر سبب شده تا معلمان به جز معلمی به شغل‌های دیگری که در برخی موارد در شأن آنها نیست روی بیاورند و این امر حرمت و جایگاه معلمی را خدشه‌ دار کرده است.

صباغیان تصریح کرد: معلمان و فرهنگیان باید تشکل های غیردولتی تشکیل دهند و حقوق و مطالبات خود را از این طریق پیگیری کنند تا عده ای افراد صاحب نفوذ نتوانند حق آنها را پایمال کنند.

وی با بیان اینکه خود نیز معلم بوده ام و تا این لحظه حقوق معلمی دریافت کرده ام، بیان کرد: امیدوارم حقوق مجلس باعث نشود گرفتاری فرهنگیان را فراموش کنیم.