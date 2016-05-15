۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۳:۵۱

بنفیکا برای سومین سال پیاپی قهرمان لیگ برتر پرتغال شد

تیم فوتبال بنفیکا با برتری ۴ بر یک مقابل ناسیونال با ۸۸ امتیاز از ۳۴ بازی برای سومین سال پیاپی قهرمان رقابتهای لیگ پرتغال شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، بنفیکا در بازی امروز سیزدهمین برد پیاپی خود را کسب کرد و با دو امتیاز اختلاف نسبت به اسپورتینگ، عنوان قهرمانی را از آن خود کرد.

اسپورتینگ هم با ۴ گل از سد براگا گذشت اما موفق نشد قهرمان شود. این تیم از سال ۲۰۰۲ تا به حال طعم قهرمانی را نچشیده است. 

این سی وپنجمین قهرمانی بنفیکا در رقابتهای فوتبال پرتغال است.

پورتو هم با ۷۳ امتیاز با کسب عنوان سومی به کار خود پایان داد. 

البته رکورد کسب امتیاز همچنان در اختیار پورتو است که در فصل ۰۳-۲۰۰۲ با مربیگری ژوزه مورینیو موفق به کسب ۸۶ امتیاز شد. 

 

