به گزارش خبرنگار مهر، حسین شریعتمداری شامگاه یکشنبه در مراسم سالگرد شهادت حجت‌الاسلام مهدی مطلبی که در مدرسه علمیه معصومیه قم برگزار شد، به موضوع نفوذ اشاره کرد و اظهار داشت: نفوذ یا برای تأثیر بر افکار است یا برای تخریب آن.

وی با اشاره به نفوذهایی که به صورت عملیات‌های تروریستی برای تخریب صورت می‌گیرد، گفت: این نفوذ بیشتر به منظور از بین بردن و انهدام انجام می‌گیرد و عوامل این نفوذ تا پایان مأموریت شناخته نمی‌شوند و نقش اصلی را بازی نمی‌کنند.

مدیر مسئول روزنامه کیهان درخصوص نفوذ در افکار عمومی نیز عنوان کرد: این نفوذ از برنامه‌های دشمن است و دشمن سعی می‌کند محاسبات طرف مقابل را تغییر دهد.

وی با بیان ابنکه نفوذی‌ها گاهی در قالب خودی ظاهر می‌شوند، افزود: این نفوذی‌ها دیدگاه‌های دشمن را تبلیغ و ترویج می‌کنند تا اندیشه‌های آنان را حاکم سازند.

شریعتمداری تصریح کرد: برخی از نفوذی‌ها را به راحتی می‌توان شناخت، چنین افرادی با آنکه کم هستند ولی پیوسته در تلاش برای هنجار شکنی هستند.

وی با اشاره به اینکه نفوذی‌ها امروز از طریق ظاهر و لباس نمی‌توان شناخت، ادامه داد: از سخنان و رفتار‌های یک فرد در حالی که تابلوی خودی در دست دارد می‌توان به نفوذی بودن او پی برد.

مدیر مسئول روزنامه کیهان در پایان افزود: ملت ایران در فتنه سال ۸۸ به خوبی نفوذی‌ها را شناختند.