به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزیر امور خارجه آلمان می گوید مقاومت علیه تحریم های اتحادیه اروپا علیه روسیه در قاره اروپا هر روز بیشتر می شود.

فرانک اشتاین مایر وزیر امور خارجه آلمان گفت: هر روز بر تعداد کشورهای معترض به اعمال تحریم های اقتصادی علیه روسیه از سوی اتحادیه اروپا اضافه می شود.

آمریکا و اتحادیه اروپا در پی پیوستن شبه جزیره کریمه و بحران اوکراین با متهم کردن روسیه برای دخالت در امور خصوصی اوکراین یک سری تحریم های اقتصادی علیه این کشور وضع کرده اند.

به گفته اشتاین مایر بسیاری از کشورهای اروپایی اعتقاد دارد این تحریم های اقتصادی غیر منطقی است و وضعیت اقتصادی کشورهای اروپایی را با خطر روبرو کرده است.

وزیر خارجه آلمان تاکید کرد نسبت به سال گذشته اکثر کشورهای اروپایی به برداشتن تحریم های روسیه علاقه نشان می دهند.

اشتاین مایر ضمن اشاره به بحران سوریه و لیبی خاطر نشان کرد به نظر می رسد در شرایط کنونی برای حل بحران های بین المللی نیاز به روسیه داریم و این قضیه با اعمال تحریم علیه این کشور تناقض دارد.

روز پنج شنبه هفته گذشته پارلمان فرانسه قانونی تصویب کرد که به دولت این کشور اجازه می دهد تحریم های اقتصادی روسیه را کاهش دهد.