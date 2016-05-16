به گزارش خبرنگار مهر، در حالی که از مسابقات کسب امتیاز ورودی المپیک تنها رقابتهای مسترز مکزیک باقی مانده ، رنکینگ بهترین های جهان در اوزان مختلف اعلام شد که حکایت از قطعی شدن سه سهمیه المپیک دارد.

بر اساس قوانین فدراسیون جهانی جودو در هر وزن ۲۲ نفر جودوکار برتر به صورت مستقیم سهمیه حضور در المپیک را دريافت می کنند. از سهمیه قاره ای هم جودوکاری که بالاترین رنکنیگ را دارد یک سهمیه به کشورها تعلق می گیرد.

بر همین اساس و طبق آخرین رده بندی که شب گذشته بعد از پایان رقابتهای گرندپری قزاقستان از سوی IJF اعلام شد سعید ملایی با ۶۴۰ امتیاز و رنکنیگ ۲۰ و جواد محجوب با ۷۸۳ امتیاز با رنکنیگ ۲۱ به صورت مستقیم جواز حضور در المپیک را دريافت کردند.

ضمن اینکه در وزن ۶۶- کیلوگرم علیرضا خجسته بعد از کسب نقره آسیا و ۲۴۰ امتیاز و رنکینگ ۶۳ از سهمیه قاره ای جواز حضور در المپیک ۲۰۱۶ را کسب کرده است.

طبق اعلام فدراسیون جهانی سهمیه های قطعی ۱۰ خردادماه و پس از پایان رقابتهای مسترز مکزیک اعلام خواهد شد ولی چون تا آن زمان مسابقه ای برای کسب امتیاز نیست و در همان رقابتهای مکزیک هم فقط ۱۶ جودوکار برتر هر وزن شرکت دارند ، جایگاه نمایندگان کشورمان تغییر نخواهد کرد.