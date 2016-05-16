به گزارش خبرنگار مهر، محمد ابراهیم زارعی صبح امروز و در نشست با اعضای هیات رئیسه بسکتبال کردستان اظهار داشت: متاسفانه محدودیت های اعتباری زیادی در بخش دولتی وجود دارد و به همین دلیل باید زمینه برای حضور بخش خصوصی برای سرمایه گذاری در ورزش را فراهم کرد.

وی ادامه داد: حضور بخش خصوصی یکی از نیازهای اصلی و ضروری برای توسعه رشته های مختلف ورزشی است و به همین دلیل ما آمادگی داریم تا زمینه و شرایط را برای عملیاتی کردن این مهم فراهم کنیم.

فرماندار شهرستان سنندج گفت: حمایت از ورزش و جلب نظر جوانان برای فعالیت در این بخش می تواند زمینه را برای سلامت هر چه بهتر جامعه در تمامی حوزه ها را فراهم کند و به همین دلیل ضروری است که توسعه ورزش به عنوان یک اولویت در دستور کار تمامی مدیران و مسئولان قرار گیرد.

وی از آمادگی خود برای حمایت از بسکتبال به عنوان یکی از رشته های مهم در استان کردستان خبر داد و گفت: با توجه به پیشینه و سابقه بسکتبال در استان کردستان و وجود بازیکنان کردستان در عرصه های ملی و بین المللی آمادگی برای حمایت از این رشته وجود دارد.

زارعی ادامه داد: هر چند که شاید در حوزه اعتباری ما با مشکل مواجه باشیم، ولی هیچ گونه محدودیتی برای تسهیل شرایط حضور بخش خصوصی و همچنین حمایت از برنامه های هیات در سطح استان کردستان وجود ندارد.

وی یادآور شد: انتظار می رود که با توجه به برنامه ریزی های مناسب از سوی هیات شاهد روند رو به رشد فعالیت های مرتبط با رشته بسکتبال در استان کردستان باشیم.

در جریان برگزاری این نشست، اعضای هیات رئیسه هیات بسکتبال کردستان به بیان دیدگاه های خود پرداخته و خواستار افزایش حمایت های مدیران و مسئولان استانی و شهرستانی از رشته بسکتبال شدند.