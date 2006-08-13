به گزارش خبرنگار دانشگاهي "مهر"، "شينيا ياماناكا" از دانشگاه "كيوتو" در اين خصوص اظهار داشت: اين تكنيك به بحث و جدل بر سر از بين بردن جنين براي به دست آوردن سلول هاي بنيادي خاتمه مي بخشد. چنانچه اين روش در بدن انسان نيز كارآيي داشته باشد از اين پس نيازي به استفاده از جنين يا سلول هاي جنيني براي انجام آزمايشات نيست.

محققان 24 ژن را در بدن جنين تازه شكل گرفته يافتند. اين محققان در تحقيقات خود دريافتند: با تركيب 4 نوع از اين سلول ها مي توان سلول هاي بالغي را كه از توانمندي هاي بالايي برخوردارند توليد كرد. در واقع اين سلول ها شباهت بسياري به سلول هاي بنيادي جنيني پيدا مي كنند و قادرند به انواع مختلفي از سلول ها تمايز يابند.

در همين حال "روبرت لانز" از شركت بيوتكنولوژي ماساچوست هشدار داد: اين روش ممكن است مشكلاتي را نيز در بر داشته باشد به طوري كه دستكاري ژنتيكي سلول ها آنها را براي تبديل شدن به سلول هاي سرطاني مستعدتر مي سازد.