به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، چین پروژه ای را با نام «جاده ابریشم» آغاز کرده است که کریدور اقتصادی چین-پاکستان نیز بخشی از این برنامه است.

بر اساس جزئیات «وانگ یی» وزیر امور خارجه چین، روز گذشته به قطر سفر کرد و با امیر قطر و سران این کشور دیدار و گفتگو کرد.

امیر قطر در این دیدار از تمایل کشورش برای سرمایه گذاری در پروژه جاده ابریشم چین خبرداد و وزیر امور خارجه چین نیز ضمن استقبال از این امر ورود قطر را به عنوان یک عضو مهم به این پروژه، تبریک گفت.

وانگ یی افزود: قطر در حال اجرای پروژه «چشم انداز ملی ۲۰۳۰» خود است و این برنامه با پروژه جاده ابریشم چین کاملا در تطابق است.

لازم به ذکر است که ایده پروژه جاده ابریشم دو سال گذشته از سوی چین و برای احیای دوباره این جاده، توسط «شی جین پینگ» رئیس جمهور این کشور در اجلاس سران شرکت های تجاری آسیا در پکن عنوان شد و وی گفت که کشورش بالغ بر ۴۰ میلیارد دلار برای احیای مجدد آن هزینه می کند.