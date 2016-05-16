به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی شکری صبح دوشنبه در نشستی با اعضای کانون های فرهنگی تبلیغی استان سمنان که به منظور تهیه تقویم برنامه های سالجاری در محل مجتمع ولایت برگزار شد، گفت: باید از ظرفیت مردمی در کانون ها استفاده شود.

وی با تاکید بر اینکه باید در کانون ها نیازهای فکری و فرهنگی تامین شود، گفت: باید برنامه های کانون بر اساس جنبه های اعتقادی، تربیتی، قرآنی و نیاز های جامعه تدوین شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان ضمن بیان اینکه کانون ها باید مانند یک دانشکده و پژوهش سرا باشند تا کار عملی در آنها انجام شود، افزود: در جامعه امروزی باید با علم و دانش صحبت کنیم.

شکری بر تخصصی کردن برنامه ها تاکید کرد و بیان داشت: نباید شعار دهیم باید عمل کنیم.

وی با اشاره به این مطلب که کانون های فرهنگی باید با انجام فعالیت های متعدد جایگاه سیاسی، فرهنگی و اجتماعی خود را پیدا کنند، گفت: شناسایی آسیب های اجتماعی و مشکلات جامعه و ارائه راهکار های مناسب از جمله وظایف کانون های فرهنگی است.

جمهوری اسلامی ایران متکی بر مردم است

رئیس ستاد شئون فرهنگی در مناسبت های مذهبی استان سمنان بحث اقتدار و قدرت را در حکومت ها مهم دانست و بیان داشت: سه نوع قدرت نظامی، قدرت اقتصادی و قدرت مردمی وجود دارد.

شکری با اشاره به این مطلب که انقلاب جمهوری اسلامی ایران متکی بر مردم است یعنی مردم از جایگاه ویژه ای برخوردار هستند، افزود: در کشور هایی که انقلابی هستند قدرت مردمی مهمتر می شود.

وی بر مشارکت بالای مردم در عرصه های مختلف مانند امور فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و ... اشاره کرد و گفت: قدرت های مردمی سرمایه های اجتماعی محسوب می شوند که پشت سر حکومتشان حرکت می کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه موج هایی که در جامعه ایجاد می کنیم باید منجر به نتیجه شود، افزود: تمام هیئات ها و کانونها سرمایه نظام هستند.

شکری ضمن بیان اینکه ما مسیری غیر از خواسته های رهبری نخواهیم داشت، افزود: کانون ها باید برنامه محور باشند.

ضرورت ارائه طرح و برنامه برای رفع آسیب های اجتماعی

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان نیز در این جلسه با اشاره به این مطلب که کانون های فرهنگی و مذهبی چشم بینا و بیدار جامعه هستند، گفت: شناسایی چالش های موجود در جامعه از مهمترین وظایف کانون های فرهنگی است.

حجت الاسلام حسین روحانی نژاد از اعضای کانون های فرهنگی خواستار ارائه طرح و برنامه برای رفع آسیب های اجتماعی و چالش ها شد و گفت: شما و تمام تشکل های وابسته به اداره تبلیغات اسلامی مانند هیئات مذهبی، کانون مداحان، موسسات قرآنی و ... مجموع ولایی و ولایتمدار هستید.

وی با تاکید بر اینکه باید ببینیم که ولایت چی از ما می خواهد تا بر اساس گفته ها و رهنمودهای ولایت جامعه عمل بپو شانیم، گفت: متولی اصلی شعار هر سال ولایت برای تحقق سازمان تبلیغات اسلامی و تشکل های وابسته به آن است.

شعارهای سال تبدیل به فرهنگ جامعه شود

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره تبلیغات اسلامی استان سمنان با اشاره به شعار امسال با عنوان «اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل» گفت: عملی کردن این شعار به دست شما که ولایتمدار هستید، است و باید برای تبدیل این شعارها به فرهنگ جامعه تلاش کنیم.

روحانی نژاد با تاکید بر اینکه کانون های فرهنگی به عنوان متولیان فرهنگ در مساجد و خانه خدا باید بصیرت کامل داشته باشند، تصریح کرد: مقام معظم رهبری بحث نفوذ را بارها تکرار کرده است چرا که تنها راه دشمن راه نفوذ است.

وی با بیان اینکه اگر می خواهید موفق باشید باید عنوان امام جماعت به امام مسجد تغییر کند چرا که امام مسجد فقط کارش اقامه نماز نیست بلکه باید تمام فعالیت های مسجد با هماهنگی او انجام شود.

ثبت نام کانون های فرهنگی مذهبی استان سمنان در سامانه طوبی

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تاکید بر اینکه هدف دشمن این است که اخلاق و ادب را از مردم جامعه ما بگیرد، عنوان کرد: نگاه بصیریتی و بصیرت افزایی در جامعه بسیار مهم است.

روحانی نژاد با یادآوری اینکه استان سمنان دارای ۱۰۹ کانون فرهنگی مذهبی دارای پرونده در اداره کل تبلیغات اسلامی است، افزود: از این تعداد ۶۸ کانون در شاهرود، ۱۱ کانون دامغان، هفت کانون سمنان، چهار کانون مهدیشهر، شش کانون در گرمسار و آرادان، شش کانون در میامی و هفت کانون در شهرستان سرخه هستند.

وی با اشاره به آغاز ثبت نام این کانون ها در سامانه ملی طوبی از ابتدای سال جاری، گفت: سازمان تبلیغات اسلامی در راستای کیفی سازی برنامه های خود فعالیت های این کانون ها را رصد کرده و ادامه فعالیت کانون ها با شماره ثبت جدید در سامانه طوبی مقدور خواهد بود.