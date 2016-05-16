به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از کمیته اطلاع رسانی همایش ملی توسعه فرهنگ و سبک زندگی شهدا، قدیر فرامرزی در گفتگو با خبرنگاران ضمن بیان این مطلب ابراز داشت: تاکنون مقالات علمی برجسته و آثار متنوعی از چهره های علمی و هنرمندان کشورمان به دبیرخانه این همایش رسیده که نشان از پویایی، گیرایی و محتوای طرح شده در محورهای همایش است و هنرمندان زیادی برای ارسال اثر اقدام کرده اند.

وی افزود: بخش فیلم کوتاه این همایش آثار زیادی را به خود اختصاص داده و بر همین اساس دبیرخانه همایش درصدد است تا بعد از پایان کار نخستین همایش ملی توسعه فرهنگ و سبک زندگی شهدا با هماهنگی دانشگاه ها و آموزش و پرورش نسبت به نمایش آنها در سطح دانشگاه ها و مدارس برنامه ریزی جامعی داشته باشد.

فرامرزی اضافه کرد: با رایزنی های انجام شده با معاونت های مربوطه مجموعه شهرداری تبریز قرار بر استفاده از ظرفیت المان های هنری و معماری برگزیده همایش جهت اجرا در سطح کلانشهر تبریز شده است تا فرهنگ ایثار و شهادت در اقصی نقاط این شهر به معرض دید عموم به ویژه گردشگران خارجی در سال ۲۰۱۸ قرار گیرد.

وی از انتشار کتاب مقالات ارسالی به همایش نیز خبر داد و گفت: متن کامل مقالات برگزیده و چکیده دیگر مقالات ارسالی در قالب یک کتاب برای استفاده فرهیختگان و استادان و دانشجویان منتشر و در دسترس قرار می گیرد.

همایش ملی توسعه فرهنگ و سبک زندگی شهدا اول خرداد ماه همزمان با شب نیمه شعبان در محل تالار وحدت دانشگاه تبریز برگزار می شود.