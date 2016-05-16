به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی استانداری آذربایجان شرقی، اسماعیل جبارزاده در جلسه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان با اشاره به گردهمایی اخیر استانداران سراسر کشور در مشهد، گفت: وزیر کشور در این نشست اعلام کرد که هیات دولت پس از بررسی شاخص‌های مختلف استان‌ها، آذربایجان شرقی را مستعدترین استان برای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی تشخیص داد و انتخاب این استان را به عنوان الگو و نمونه در این راستا تصویب کرد.

وی افزود: دلیل انتخاب آذربایجان شرقی، توانمندی این استان در ارتقای شاخص‌های توسعه بود و چون اقتصاد مقاومتی ایده و طرح جدیدی است، لازم بود که یک استان به عنوان نمونه و الگو انتخاب شود.

وی با بیان این که اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از سال گذشته در قالب سند تدبیر توسعه در آذربایجان شرقی آغاز شده است، افزود: در گردهمایی مشهد، برنامه‌های این سند را تشریح کردیم که مورد استقبال استانداران قرار گرفت.

جبارزاده با تاکید بر تسریع در اجرای برش سال ۹۵ سند تدبیر توسعه، گفت: برای کنترل و رصد میزان پیشرفت پروژه‌ها حتما باید زمان‌بندی مشخصی برای آنها تعیین شود.

وی از مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز خواست شخصا مدیریت پروژه‌های کلان و اساسی تعریف شده در سند تدبیر توسعه را بر عهده بگیرند و مسوولیت سایر پروژه‌ها را به معاونان و مدیران شهرستانی خود واگذار کنند.

استاندار آذربایجان شرقی در ادامه با تاکید بر این که موظفیم در سال جاری برای حل مشکل بیکاری تدبیر کنیم و این مهم در قالب اقتصاد مقاومتی و سند تدبیر توسعه قابل انجام است، افزود: یکی از اهداف و انتظارات عمده از اقتصاد مقاومتی، ایجاد اشتغال است.

وی در این راستا بار دیگر بر اجرای طرح استاد شاگردی در واحدهای صنفی استان تاکید کرد و از مدیران دستگاه‌های مرتبط با این طرح خواست راهکارهای اجرایی این طرح را بررسی و در اولین نشست آتی شورای برنامه‌ریزی استان ارایه کنند.

جبارزاده گفت: این طرح می‌تواند بخش عمده‌ای از جوانان جویای کار را وارد بازار کار کند و ده‌ها طرح مشابه با این طرح نیز می‌توان برای ایجاد اشتغال اجرا کرد که نیازمند بررسی توسط مدیران استان است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین به ظرفیت‌های صادراتی استان اشاره کرد و با بیان این که در سطح ملی انتظار ویژه‌ای از صادرکنندگان آذربایجان شرقی وجود دارد، افزود: دولت آماده است اختیار توسعه روابط تجاری با روسیه را به این استان واگذار کند و لازم است توان ویژه‌ای در این خصوص به کار بگیریم.

وی با تاکید بر جلب همراهی صادرکنندگانی که سابقه همکاری با روسیه را دارند، گفت: باید یک هولدینگ صادراتی در استان تشکیل شود تا صادرکنندگان از طریق آن بتوانند کالاهای خود را به بازار بزرگ روسیه صادر کنند.

جبارزاده تصریح کرد: با توجه به تحولات منطقه، مبادلات چهار میلیارد دلاری روسیه و ترکیه امروز بلاتکلیف مانده و ما باید از این فرصت استفاده کرده و سهم خود را در این بازار بزرگ به دست آوریم.

وی با تاکید بر سامان‌دهی صادرات به بازار روسیه و حمایت مدیریت استان از تسهیل روابط و رفع مشکلات صادرکنندگان، گفت: از سازمان جهاد کشاورزی نیز انتظار داریم در این زمینه اقدامات ویژه‌ای را انجام دهد.

استاندار آذربایجان شرقی در بخش دیگری از سخنان خود بر رصد دقیق و مستمر شاخص‌های مختلف استانی تاکید کرد و گفت: بدون در اختیار داشتن شاخص‌ها، برنامه‌ریزی و هدایت صحیح برنامه‌ها مقدور نخواهد بود.

وی با اشاره به آغاز تدوین برنامه ششم توسعه، خاطرنشان کرد: سند تدبیر توسعه اقدام بزرگی بود که با بررسی دقیق شاخص‌های استانی تصویب شد و ما از سال گذشته اجرای این سند را آغاز کرده‌ایم.

جبارزاده گفت: اطمینان دارم که اجرای این سند شاخص‌های استان را به سمت بهبودی تغییر می‌دهد و باید توجه داشته باشیم که مسوولیت ارتقای شاخص‌های توسعه استان در این مقطع بر عهده ما گذاشته شده است.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین در ابتدای سخنان خود ضمن تبریک اعیاد شعبانیه و فرا رسیدن روز جهانی ارتباطات و روابط عمومی، انتصاب مدیران کل جدید میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری و فرهنگ و ارشاد اسلامی استان را تبریک گفت و افزود: امیدوارم مدیران جدید با تعامل سایر دستگاه‌های اجرایی قدم‌های خوبی در حوزه‌های تحت مسوولیت خود بردارند.

وی با بیان این که انتخاب تبریز به عنوان شهر نمونه گردشگری جهان اسلام در سال ۲۰۱۸، امکان بزرگی برای توسعه گردشگری استان است، گفت: با توجه به مسوولیت سنگین اداره کل میراث فرهنگی، لازم است همه دستگاه‌های اجرایی استان با این اداره کل همکاری کنند تا تبریز و استان را برای میزبانی از گردشگران آماده کنیم.

جبارزاده افزود: افزایش تعداد موزه‌ها، اقامتگاه‌ها و مراکز رفاهی و خدمات گردشگری از جمله کارهای ضروری در این زمینه است و توسعه این بخش می‌تواند درآمد و اشتغال قابل توجهی برای استان ایجاد کند.

استاندار آذربایجان شرقی همچنین از زحمات چندین ساله جلیل صریحی، معاون برنامه‌ریزی و بودجه سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان قدردانی و برای معاون جدید این سازمان آرزوی موفقیت کرد.