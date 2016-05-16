به گزارشخبرگزاری مهر، دکتر عباس زارع نژاد افزود: نامگذاری و تعیین روز روابط عمومی نشانه درک عمیق از اهمیت این حرفه در کشور است و یقین دارم تعالی روابط عمومی می تواند بر تمامی ابعاد زندگی اجتماعی و سازمانی تاثیر بگذارد و آسایش و رفاه اجتماعی را ارتقاء دهد.

وی ضمن تقدیر از تلاش های ارزشمند همکاران روابط عمومی در دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور ، سازمان های تابعه و حوزه های ستادی وزارتخانه در عرصه اطلاع رسانی به ویژه در انعکاس مناسب عملکرد وزارت بهداشت در اجرای طرح تحول نظام سلامت، ۲۷ اردیبهشت، روز روابط عمومی را به همه فعالان روابط عمومی کشور تبریک گفت.