به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر امیر مدیر با اشاره به برگزاری همایش «جوانان و روابط سالم»، گفت: هدف اصلی برگزاری این همایش ارتقاء سطح سلامت و آگاهی در حوزه روابط جوانان است.

وی با اشاره به اینکه برگزاری این همایش یک فرصت برای ارتقاء فرهنگ و مسائل اجتماعی و توسعه یافتگی جامعه است به این شرط که مسائل مطرح و راه حل داده شود تا جوانان احساس هویت کنند، افزود: یکی از مسائلی که برای ما بسیار مهم است هویت یابی جوانان است و قرار است در راستای این هویت یابی مسائل و مشکلات جوانان حل و راه کار مناسب به آنها ارئه شود.

مدیر با تاکید بر اینکه در حال حاضر مهم ترین مسئله ای که در حوزه جوانان وجود دارد؛ نحوه ارتباط جوانان با خانواده هایشان است، خاطر نشان کرد: با توجه به ساختار فرهنگی ما یکی از مهم ترین معضلات خانواده ها در رابطه با جوانان، مدیریت رابطه جوانان با جنس مخالف است و در این زمینه اگر خانواده ها بتوانند توانمند شوند می توانند در تربیت فرزندان خود موفق باشند.

وی افزود: امروزه در مدرسه، دبیرستان و دانشگاه یکی از مهم ترین مسائل و چالش های خانواده ها با فرزندانشان مدیریت روابط آنها با جنس موافق و مخالف است. اینکه این روابط باید چه ویژگی هایی داشته باشد، حد و مرزش تا کجا باشد و چه ارزش هایی باید برایش در نظر گرفت و در نهایت خانواده ها چه نوع رفتاری را باید در قبال این مساله از خود نشان دهند.

مدیر کلینیک سلامت جنسی مجتمع دارویی درمانی هلال با اشاره به این مسئله که در این همایش دکتر امیر مدیر، دکتر فرج حسینیان و دکتر علیرضا بهرامی سخنرانی می کنند و مهمانان مجرب در این حوزه از جمله دکتر حبیبی رئیس سازمان جوانان و دکتر صبحی مدیر دفتر برنامه ریزی ازدواج، وزارت ورزش دعوت شده اند، ادامه داد: از عده ای از کارشناسان و هیئت های علمی دانشگاه ها که تخصص شان جوان و رابطه سالم است و می توانند در رابطه با چالش ها و دغدغه های این مساله صحبت کنند، دعوت کرده ایم در این همایش سخنرانی کنند.

همایش «جوانان و روابط سالم»، با همکاری مجتمع دارویی درمانی هلال احمر، وزارت ورزش و جوانان و سازمان جوانان جمعیت هلال احمر در تاریخ ۲۹ اردیبهشت در سالن آمفی تاتر مجتمع دارویی درمانی هلال ایران، برگزار می شود.