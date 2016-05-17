«دمشق»؛ صحنه شهادت مجاهدان بزرگ و گذرگاهی به سوی بهشت

خبرگزاری مهر، گروه بین الملل ـ دیانا محمود: تحقیقات حزب الله لبنان در مورد عملیات ترور فرمانده شهید مصطفی بدر الدین در که در دمشق به شهادت رسید حاکی از آن است که این مجاهد بزرگ که به ذوالفقار ملقب شده بود، ساعاتی پس از آخرین سخنرانی سید حسین نصر الله دبیر کل این حزب در اثر گلوله باران توپخانه ای به شهادت رسیده است.

اینکه سید حسن نصر الله در آستانه ترور شوم «مصطفی بدرالدین» از فرماندهان برجسته مقاومت از گروه های تروریستی به عنوان ابزار دست رژیم صهونیستی در منطقه یاد می کند، مسأله عجیبی نیست، چرا که امروز دیگر توطئه های تروریست های تکفیری و حامیان آن برای هدف قرار دادن مردان مقاومت بر هیچکس پوشیده نیست. آنچه که منطقه در طول سال های گذشته شاهد آن از جنگ و نابودی بوده است به وضوح نشان می دهد که این پروژه برنامه ی دشمنی است که امت اسلام را هدف قرار داده تا از این رهگذر منافع رژیم صهیونیستی تامین شود.

بر این اساس، رژیم صهیونیستی بدون متحمل شدن هیچگونه هزینه ای گروه های تروریستی ـ تکفیری را در خدمت منافع خود قرار داده و آنها را به هر سمت و سویی که می خواهد، سوق می دهد. جهاد با جان و مال از سوی کسانی که ادعای اسلام دارند در خانه مسلمانان، بسیار بهتر از آن چیزی است که دشمن صهیونیستی حتی تصور آن را داشت و پدیده ای بسیار زشت و زننده برای سرزمین شام بود چرا که این سرزمین از گذشته مورد طمع نیروهای استعماری بوده است.

بر این اساس، دمشق از ۵ سال گذشته به صورت مستقیم هدف قرار می گرفت و ما شاهدیم که گروهی از برجسته ترین فرماندهان مقاومت در شهر دمشق به شهادت رسیده اند. در سال ۲۰۰۸ عماد مغنیه در اثر انفجار خودرو بمب گذاری شده در منطقه کفر سوسه به شهادت رسید. شهید سمیر القنطار در اثر بمباران منطقه جرامانا در نزدیک دمشق به شهادت رسید. شهید مجاهد جهاد مغنیه نیز در منطقه مشرف بر بلندی های جولان به شهادت رسید.

تعداد زیادی از مجاهدان حزب الله لبنان در سوریه و در مبارزه با تروریست ها و گروه های تکفیری به درجه شهادت نائل آمده اند و این مسئله حاکی از یکپارچگی و اتحاد محور مقاومت از تهران تا بیروت و دمشق است. هر کس که با این دو پایتخت یعنی بیروت و دمشق آشنایی داشته باشد، می داند که این دو پایتخت از هم جدا نیستند و همواره هم صدا بوده اند. همان گونه که در جنگ های داخلی لبنان در دهه ۸۰ قرن گذشته نیز، سوریه در پشتیبانی از لبنان ایستاد، درست در زمانی که رژیم صهیونیستی عزم خود را برای نابودی و ویرانی بیروت جزم کرده بود.

زمان زیادی نگذشت تا حزب الله در کنار ارتش سوریه برای دفاع از سرزمین سوریه علیه تکفیریها و تروریست ها قرار بگیرد؛ دشمن برای آنها یکی بود البته با نقاب های مختلف. شهدای لبنانی فوج فوج از دمشق به بیروت باز می گردند و این بازگشت تأکیدی است بر اینکه آنان فرزندان پاکی هستند که در مسیر دفاع از سرزمینشان به شهادت رسیده اند.

در همین زمینه تحلیلگر مسائل سیاسی لبنانی، محمد خواجه در گفتگو با مهر تصریح کرد: در لحظات اولیه وقوع ترور شهید «مصطفی بدرالدین» خیلی سخت نبود که بفهمیم چه کسی این عمل مجرمانه را انجام داده است. با توجه به سابقه ترورها و به خصوص در کشور سوریه، رژیم صهیونیستی همواره به طور مستقیم و با پرتاب موشک ازجنگنده های خود و یا به صورت غیرمستقیم با بازیچه قرار دادن تروریست های تکفیری در ترور ها نقش داشته است.

خواجه همچنین می افزاید: تصویر و دلایل اولیه از ترور این شهید مختلف بوده و سناریوهای مختلفی را به وجود آوره است. در ابتدا انگشت اتهام به سمت گرو های تروریستی است که این ترور را به وسیله توپخانه انجام دادند، حال ممکن است که این اقدام به صورت کور و تصادفی و یا با هدف و دقیق انجام شده باشد. همه این احتمالات در سوریه وجود دارد، در حالی که احتمال دست داشتن رژیم صهیونیستی نیز از سوی دیگر مطرح است.

وی در ادامه صحبت هایش اشاره کرد: گروه های تکفری زیادی در طول پنج سال اخیر ایجاد شده اند و ممکن است هر کدام از آنها عامل این عملیات باشند. وی با تاکید بر اینکه احتمال دست داشتن گروه جیش الإسلام در این حادثه وجود دارد، تصریح کرد: بر عهده نگرفتن این ترور از سوی هیچیک از گروه تروریستی به نوع خود امری عجیب است.

این تحلیلگر لبنانی در همین زمینه اظهار داشت: در عملیات ترور شهید سمیرالقنطار، گروه های تروریستی مختلفی مسئولیت آن را به عهده گرفتند، هر چند بر عهده گرفتن مسئولیت و یاعدم آن در واقع چیزی را تغییر نمی دهد. این در حالی است که شهید مصطفی بدر الدین با میل به شهادت به سوریه عازم بود.

این تحلیل گر سیاسی در ادامه اظهارات خود افزود: صحنه نبرد سوریه صحنه جنگ تمام عیاری برای همه گروه های تروریستی است.

خواجه در پاسخ به سؤالی پیرامون اینکه چرا هر سه عملیات ترور در دمشق بوده است، پاسخ داد: ترور عماد مغنیه در چارچوب عملیات پیچیده نظامی و اطلاعاتی تمام عیار صورت گرفت، در حالی که صحنه سوریه امروز متفاوت است و فرماندهان نظامی مجبورند که در میدان باشند و این باعث می شود تا بیشتر تحت رصد قرار بگیرند.

وی افزود: این در حالی است که دستگاه های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی نیز با گروه های تروریستی در ارتباط هستند و آنها را به وسایل و نیز اطلاعات امنیتی مجهز کرده اند.

باید یادآوری کنیم که سید حسین نصر الله در سخنرانی اخیرش از سختی روزها و ماه های آینده در صحنه سوریه سخن گفت. هر چند ارتش سوریه و نیروهای مقاومت در ماه های گذشته پیروزی های خوبی را در برخی از محورهای استراتژیک به دست آوردند، اما در روزههای گذشته اوضاع کمی تغییر کرده است و این به خاطر آن است که ترکیه و عربستان سعودی مایل به اجرای آتش بس نیستند، چرا که این مسأله باعث برتری نظامی ارتش سوریه می شود.

همه اینها باعث شده تا آتش بس فعلی بسیار شکننده باشد به خصوص پس از اقدام ترورریست های تکفیری در نقض آتش بس در بسیاری از محورها؛ مسأله ای که باعث شده تا ارتش سوریه هم عملیات های نظامی خود را از سر بگیرد.