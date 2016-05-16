به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم کارخانه ای رئیس کمیته هسته‌ای مجلس در برنامه «بدون خط خوردگی» رادیو گفتگو در خصوص مصوبه الزام دولت برای پیگیری خسارت از آمریکا برخی اقدامات متقابل جمهوری اسلامی در قبال بلوکه کردن پولهای ایران از سوی امریکا را برشمرد.

وی با اشاره به اقدامات خصمانه امریکا در چند ماهه آغازین برجام گفت: اموال و دارایی های جمهوری اسلامی با احکام ساختگی مصادره می شود و مسئله تنها مبتنی بر دو میلیارد دلار نیست بلکه دادگاه های امریکا تاکنون ۴۶ میلیارد دلار از دارایی ایران را بلوکه کرده اند.

کارخانه‌ای ادامه داد: وقتی آمریکایی ها بصورت مدیریت شده قصد مصادره اموال ایران را دارند، مجلس شورای اسلامی باید موضع گیری قاطع داشته باشد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس تصریح کرد: آمریکا به بهانه واهی و کذب دارایی جمهوری اسلامی را مصادره می کند ولی طرح مجلس اقداماتی واقعی از جنایات امریکا و خسارات وارد آمده به ملت ایران را مورد تاکید قرار داده است.

وی افزود: آمریکا موارد مربوط به سه دهه گذشته را مطرح می کنند و امروز از ما غرامت می گیرد و جمهوری اسلامی نیز باید در این رابطه کاری انجام دهد.

کارخانه ای ادامه داد: اینکه اموالی از امریکا در اختیار ما نیست، دلیل نمی شود نمایندگان ملت ایران در این موارد سکوت کنند؛ ضمن اینکه دولت باید با همکاری قوه قضاییه از طریق مجامع بین المللی این مسئله را مورد بررسی قرار دهد.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس یادآور شد: در این طرح اشاره شده دولت موظف است اقدامات مقتضی از جمله اقدامات مخصوصی را بعمل آورد که شامل هر نوع اقدامی شود.

وی افزود: وقتی مسئله اقدام متقابل مطرح می شود، در این حوزه اهرم های فراوانی در اختیار داریم و می توان از مسئله غنی سازی به عنوان یک اهرم استفاده و غنی سازی ۲۰ درصد را اجرایی کنیم.

کارخانه ای ادامه داد: در این طرح عنوان شده اگر امریکا بخواهد اموال ما در دیگر کشورها را بلوکه کند، دادگاه های جمهوری اسلامی نیز می توانند اقداماتی متقابل را در این رابطه بعمل آورند.

رئیس کمیته هسته‌ای مجلس خاطرنشان کرد: اقدام متقابل بمعنای این نیست که ما نیز دقیقا دو میلیارد دلار از پول های امریکا را بلوکه کنیم و در ادامه هرگونه اقدامی را بمعنای عملکردی متقابل در قبال امریکا عنوان کرد.