به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا حافظی در هجدهمین جشنواره خیرین مدرسه ساز استان البرز که ظهر دوشنبه در موسسه اصلاح و تهیه نهال و بذر برگزار شد، اظهار کرد: امام خمینی(ره) نخستین خیر مدرسه ساز محسوب می شوند که رقم مشخصی به این امر اختصاص دادند و این حرکت عظیم در کشور توسعه یافت.

وی با بیان اینکه خیرین مدرسه ساز در نخستین مرحله ۱۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان در این حوزه مشارکت کردند، افزود: این رقم در سال بعد به ۴۰ میلیارد، سپس به ۸۰ میلیارد و ۱۳۲ میلیارد رسید و این روند افزایشی تا جایی ادامه یافت که در سال ۸۸ که اعتبارات دولت در این حوزه ۳۸۶ میلیارد تومان بود، رقم تخصیص یافته توسط خیرین ۷۴۰ میلیارد تومان بود.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور، تصریح کرد: کمک خیرین مدرسه ساز در کشور هر ساله بیش از ۲ برابر اعتبار در نظر گرفته شده توسط دولت بود.

وی گفت: در حال حاضر ۶۰۰ هزار نفر خیر مدرسه ساز در کشور وجود دارد و یکهزار نفر در سراسر جهان این کار خیر را انجام داده و در این فعالیت بزرگ مشارکت می کنند.

حافظی با بیان اینکه انتظار داشتیم در زمان تحریم ها حضور مردم در حوزه مدرسه سازی کاهش یابد، خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه ملت سرافراز ایران ارتقا فرهنگ را در ارتقا سطح دانش آموزان امری مهم تلقی می کنند، سرمایه گذاری در این حوزه نه تنها کاهش نیافت بلکه شاهد افزایش در این زمبنه نیز بودیم.

وی با اشاره به فرمایش مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه پس از انقلاب جامعه خیرین مدرسه ساز پدیده مبارکی در کشور و نمونه بارز سپردن کار به مردم بود، افزود: خیرین مدرسه ساز کشور به گونه ای عمل کردند که تجربه موفقیت خود را به جهان اثبات کردند.

رئیس جامعه خیرین مدرسه ساز کشور بیان کرد: اکبر ابراهیمی یکی از خیرینی است که تاکنون که ۱۰۲ مدرسه احداث کرده هدف های بسیار بالاتری را در ذهن می پروراند و اعلام کرده تا عمر دارد این امر مهم مدرسه سازی را ادامه می دهد.

وی در پایان با تاکید بر لزوم مشایعت همگانی در این کار با ارزش که به طور مسلم و بر حسب تجربه در زندگی اثرگذاری زیادی دارد، گفت: مدیرانی این مسئولیت، وظیفه خطیری را بر عهده دارند و در استان البرز با تعامل افتخارات عظیمی در سطح کشور به وجود آوردند.