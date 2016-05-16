به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری معا، موج عملیات های استشهادی شهروندان فلسطینی علیه نظامیان و شهرک نشینان رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی همچنان ادامه دارد.

بر اساس این گزارش، به دنبال این عملیات ها یک شهروند فلسطینی به وسیله سلاح سرد به تجمع صهیونیست ها در قدس اشغالی حمله کرد.

شاهدان عینی اعلام کردند که به دنبال این حمله یک شهرک نشین صهیونیست به شدت زخمی و برای مداوا به بیمارستان منتقل شدند.

نظامیان رژیم صهیونیستی پس از این عملیات، عامل آن را بازداشت و به مکانی نامعلوم منتقل کردند.

از سوی دیگر، نظامیان رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف کرانه باختری یورش بردند.

رسانه های عربی اعلام کردند که در این حمله شماری از شهروندان فلسطینی بدون تفهیم اتهام توسط صهیونیست ها بازداشت شدند.