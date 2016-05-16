علی اسدی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از صبح روز دوشنبه گردو غبار محلی و ذرات معلق هوا در آسمان زنجان حاکم بوده و آسمان نقاط مختلف این استان را فراگرفته است.

وی اظهار کرد: گرد و غبار موجود در آسمان استان زنجان محلی بوده و به بیماران خاص که مشکل ریوی و قلبی دارند و زنان باردار و سالمندان توصیه می‌شود حتی‌المقدور از تردد طولانی مدت در بیرون از منزل و هوای آزاد خودداری کنند.

رئیس اداره پایش محیط‌زیست استان زنجان تصریح کرد: شاخص کیفیت هوا ۸۰ میکرون است و با توجه به این شاخص وضعیت هوای استان سالم است و ازنظر ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون و هم ازنظر ذرات معلق کوچک‌تر از ۱۰ میکرون، زیر استاندارد قرار دارد.

اسدی با اشاره به اینکه جهت ورزش باد در محدوده استان طی فصل بهار از سمت جنوب غربی است و این عامل باعث ورود ریزد گردها از کشور عراق می‌شود، تأکید کرد: بیشترین مدت زمان وجود هوای ناسالم در استان فصل بهار است.

وی بابیان اینکه بر اساس برآوردهایی که انجام‌شده بیش از ۸۰ درصد آلایندگی هوا از طریق خودروها و ۲۰ درصد هم مربوط به سایر آلاینده‌ها مثل صنایع بوده است، تأکید کرد: ذرات معلق کوچک‌تر از ۲.۵ میکرون عامل اصلی شرایط ناسالم در استان است.